Macro-proyectos

¿Por qué en Cartagena es tan difícil sacar adelante los macroproyectos? Hablamos, discutimos el tema y hacemos estudios costosos que terminan en nada. Nuestros proyectos se atrasan, se vuelven onerosos y se posponen indefinidamente. Sabemos que muchas veces es dificultoso conseguir la financiación y necesitamos apoyo del Gobierno Central; sin embargo, esto sobrepasa a otras ciudades en diligencia y tiempo. Cuando finalmente logramos hacer alguno, tal como Transcaribe, el Túnel de Crespo o el Viaducto, se ha duplicado su valor y se han superado los tiempos pactados con creces. Al final, puede que quedemos contentos y reconozcamos los beneficios de la obras; mientras, desperdiciamos años en discusiones y papeleos que retardan la ciudad de forma evidente.

Desde mi perspectiva hay 4 factores que inciden en el constante retraso de proyectos de gran envergadura para Cartagena y su desarrollo.

Primero: La tendencia a solo ver lo malo. En cuanto un proyecto se presenta a la comunidad, inmediatamente salen los medios, los sabios y los políticos a ver como lo destrozan y encuentran lo defectuoso en él. No ponen en la balanza el costo-beneficio para la comunidad y no son proactivos para encontrar lo bueno, subsanar lo impropio y hacerlo viable.

Segundo: La egoísta tendencia cartagenera de pensar “Lo que no es pa’ mí no es pa’ nadie”. Esta propensión de los contratistas cartageneros usualmente va acompañada de derechos de petición y tutelas para atravesarse ante quienes los aventajen en licitaciones o en cercanía con el Palacio de la Aduana. No les importa que los atrasos afecten la ciudad o a sus habitantes, si no beneficia sus bolsillos, lo sabotean.

Tercero. Desconocimiento. Con mucha frecuencia, cuando sale un proyecto, muchos opinan desde la ignorancia con comentarios como: ¿Por qué no usan la plata para hacer escuelas o parques? La verdad es que en las concesiones la plata NO existe. Hay una empresa (privada) que se apalancará con un banco para conseguir recursos que se recuperarán con el tiempo. Es una forma legal de financiar proyectos ante la inhabilidad del Estado para construirlos o hacer préstamos a muy largo plazo.

Cuarto: Alcaldes con egos tan grandes que prefieren ser populares que buenos. Los alcaldes en su mayoría quieren quedar bien, cuidar su imagen y evitar empapelarse. La realidad es que un regidor debe pensar en la ciudad y en lo que es beneficioso para ella. Nunca gozará de consenso total. Habrá obras que ofendan a algunos, pero si son de beneficio general, se deberán ejecutar al costo de la popularidad del mandatario.

Nos quejamos constantemente del atraso de Cartagena y con vehemencia atribuimos este retroceso a la intermitencia de las últimas alcaldías, mientras todos somos culpables. Nos hemos convertido en una sociedad saboteadora de proyectos, de criticones y de cobardes que no nos damos batallas con resultados positivos. El progreso no nos llegará con pugnas de papel; hay que construirlo y edificarlo de forma constructiva.