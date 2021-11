Macta, no llegues

Mactica, ¿me permites llamarte así? No hemos salido del COVID cuando ya se nos metió el dengue: 11 niños han muerto por la picadura de este mosquito en la ciudad y no se ve mayor movimiento en el Distrito; se mueve más Roy Barreras de corriente política que el Dadis.

Te hago una rápida radiografía de la ciudad, esperando que no vengas, para no pasar pena, como el ministro de Defensa Diego Molano al decir que Irán es enemigo de Colombia, ¡qué oso internacional!, o mejor, ¡qué lagarto internacional! (Lea aquí: Ministro de Defensa dice que “Irán y Hezbolá son enemigos de Colombia”)

Pero bueno, Macta, hoy te escribo para pedirte que no llegues; que no vengas a Cartagena. Hoy estás triste por “el tuyo”, pero si vienes seguramente llorarás al ver la triste realidad que vivimos todos los cartageneros. La ciudad se nos cae a pedazos, como tu corazón con la noticia de la infidelidad; a pedazos, como la reconstrucción de San Andrés y Providencia; a pedazos, como la implementación de Transcaribe y la chatarrización de las busetas del antiguo sistema.

Hola querida, Macta, espero que estés bien, que ese corazón esté tan sólido, fuerte y vigoroso como el edificio Aquarela. Sé que estás triste, que te han llamado y hasta mandado videos pidiéndote que vengas a Cartagena, donde “está el tuyo con una loba”, aunque no sé por qué le dicen así, si ella ni siquiera sabe que existes, como le pasa a varios precandidatos presidenciales con las encuestas. También ella fue engañada, Macta, engañada como los niños a los que se les prometió internet con el proyecto de Centros Poblados. (Lea aquí: Ministra TIC, Karen Abudinen, renuncia por escándalo de Centros Poblados)

Hoy somos más pobres que nunca. Como seguramente viste en el especial de El Universal “Cartagena, un diamante en pobreza extrema”, el 70% de los cartageneros vive con menos de $360 mil al mes ($380 mil cuando hay elecciones a la Alcaldía o Congreso y reparten billetes de $20 mil). 7 de cada 10 habitantes de esta ciudad no come al menos 3 veces al día.

Macta, no llegues. Aunque el alcalde Dau, el secretario David Múnera y el comandante de Policía traten de desmentir a la embajada de Estados Unidos, que emitió un boletín alertando a los gringos turistas de la ola de inseguridad en la ciudad, la verdad es que cada día hay más noticias de sicariatos y atracos, incluida la zona turística con bandejas de pescado a $50 mil y Costeñita a $5 mil, ¡un robo!

Puedo seguir y seguir dándote razones para que no vengas a Cartagena, querida Mactica, pero el papel periódico es importado y el dólar está muy caro. Movilidad, salud, educación, desempleo, falta de espacio público y cortes de servicios son males cotidianos que no quiero que descubras, como no las ha descubierto ningún gobierno local o nacional.

Si finalmente decides venir, que no sea en busca de “el tuyo”. Esa relación se acabó como la de William Dau y su ex primera dama Cynthia Pérez. Si vienes, diviértete y disfruta de todo lo bueno que tiene Cartagena, porque no sé cómo lo hace, pero en medio de todo, nuestra ciudad sigue brillando y enamorando.

PD- Ahora que lo pienso, Macta llega, porque el proyecto de protección costera está enredado y si sigue así, en un futuro no habrá Cartagena que visitar.

Nos hablamos en Twitter: @Jairo_Cardenas7