Malos padres y buenas madres

La capacidad de cuidar, proteger y formar a un ser humano no es cuestión de sexo; la carga del cuidado de los hijos e hijas, si bien desde una perspectiva biológica es inherente a las féminas, también es cierto que las transformaciones culturales, la lucha para la igualdad en el acceso a derechos desde una perspectiva de género, y el aumento de las mujeres en cargos de poder público y en el ejercicio de cargas laborales, ha permitido a la luz del siglo XXI, por un lado, mitigar las desigualdades, y en este sentido, aun hoy con brechas de igualdad de género, las mujeres nos hemos posesionado cada vez más de los escenarios públicos, aun cuando a algunas nos cueste más llegar y quedarnos en cargos de poder.

Por otro lado, cada vez más lo masculino se inserta en escenarios privados y familiares, llevando a cabo una labor en el cuidado de los hijos y de las hijas, y construyendo con esto una cuota de igualdad y un ejercicio más equitativo, democrático y más justo de las cargas familiares y de las responsabilidades compartidas.

En medio de este escenario, se erigen prejuicios que de manera lamentable afectan los procedimientos de los profesionales. La idoneidad parental no es asunto del sexo de los cuidadores; es decir, la capacidad de cuidado de los hijos y las hijas no se define en razón del sexo del cuidador.

El acceso a la justicia no deberá estar sesgado en razón al sexo del usuario, no se debe presumir que, se es mejor cuidadora por el hecho de ser mujer, o que se es peor o un mal cuidador por el hecho de ser hombre.

La capacidad de cuidado debe ser un hecho probado de forma idónea y de forma objetiva. Lamentablemente la presencia de estos sesgos en las decisiones del sistema, afecta el adecuado desarrollo de los niños y niñas involucrados en procesos de separación, custodia, demandas de alimento y demás situaciones por las cuales transitan madres y padres cuando deciden separarse o divorciarse.

Es importante preguntarnos: ¿cuántos padres y madres hoy atraviesan deshumanizados procesos de separación, poniendo en riesgo el bienestar y la salud mental de ellos mismos, pero sobre todo de sus hijos e hijas menores?; ¿cuántas decisiones en materia de familia se han tomado de manera ligera, en virtud del sexo de los progenitores, o en virtud de la capacidad económica de los mismos?; ¿en cuántos procesos se han tomado decisiones sin escuchar o comprender, de manera empática y certera, la vivencia infantil atrapada en la adversidad?; ¿en cuántos se ha omitido, desprotegido la verdad y se ha sacrificado la verdadera justicia?

Ante este escenario no perdamos de vista que la capacidad de cuidado y protección no es asunto de sexo, la idoneidad parental no está dada por el sexo de los progenitores. La capacidad de cuidado implica una evaluación rigurosa, profunda, llevada a cabo por profesionales sensibles, preparados, competentes y objetivos, que valoren variables tales como el afecto, la empatía, la capacidad de proteger, el vínculo afectivo, las habilidades sociales, entre muchos otros aspectos; proceso que debe tomar en consideración toda la información necesaria, para facilitar a la justicia la toma de decisiones en procura de la integridad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en la conflictiva familiar.

