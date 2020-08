Mantengamos la esperanza

Algunos de entre nosotros, y después de lo vivido en estos últimos 6 meses, y ya ad portas de una nueva fase de “aislamiento selectivo con distanciamiento social” en la que la propia responsabilidad frente a la pandemia será determinante, hemos aprendido que lo contrario a mantener la esperanza es caer en la desesperación. Y no es para menos, porque lo que ha sucedido no es poco: pérdida de seres muy queridos; la incertidumbre de quienes aún no se recuperan del todo en una UCI y siguen luchando; pérdida del empleo y quiebra de muchos negocios; violencia intrafamiliar; una reactivación económica fracasada gracias a unos préstamos bancarios que aún se esperan y que ya nadie cree en ellos; reinvenciones que no funcionaron como esperábamos. Pareciera que la desesperanza lo penetró todo y como dijo la señora cuando pedía una oración: “Mi esperanza se ha desgastado padre”. Pero en medio de todo lo que nos ha sucedido y pueda sucedernos, nuestra actitud ante la vida no puede ser negativa. Perder la esperanza es ser negativos y no ser capaces de ver lo bueno y valioso que todavía hay en nuestra existencia, en los acontecimientos y en las demás personas. No vamos a desgastar nuestras mejores energías haciendo ver que nada sirve. Tampoco hay que perder la confianza como si no esperáramos ya nada de la vida, ni de esta sociedad, ni de nosotros mismos. En este momento nadie puede rebajar el listón ni las aspiraciones que trazó para su proyecto de vida. Digámosle no a la pasividad y al escepticismo. Importante no dejarnos prender por la tristeza que nos quita la alegría de seguir viviendo. Nuestro interior no puede morir. Sería fatal y le abriríamos espacios al pesimismo y a la amargura que no son de Dios. Tampoco permitamos que nos llegue el cansancio como si nuestra vida fuera una carga pesada que ya no queremos llevar. El empuje, el entusiasmo y la determinación hay que mantenerlos. No dejemos que el aburrimiento nos envuelva. Detrás del desmoronamiento de nuestra esperanza, cada uno tendrá su propia explicación. Pero no hay duda de que todo comienza, más allá de nuestras subjetividades, cuando vamos perdiendo la vida interior. Si algo no nos ha ayudado en estos tiempos de pandemia ha sido el que muchos hermanos nuestros no hayan podido encontrar, en la gracia de la recepción sacramental, la fuerza interior para enfrentar sus situaciones. Todos estamos hechos del mismo barro, pero no todos somos iguales. Hay hermanos que necesitan más que otros. Afortunadamente ya se abrirán los templos y regresaremos a lo esencial. Mientras no permitimos que se apague nuestra esperanza, intentemos responder esta pregunta: ¿Quien se encuentra vacío de espíritu y empobrecido interiormente, sí podrá caminar hacia adelante orientando su vida por caminos acertados?