¿Mantenimiento para qué?

Cada vez que surge un novedoso proyecto para la ciudad llegan a mi mente los pocos que se han ejecutado, los que quedaron a medias y los muchos que se encuentran durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de las dependencias distritales.

Sería redundante volver a mencionar el PMDP con adaptación al cambio climático y el Plan 4C, Protección Costera, avenida Quinta de Manga, La vía Perimetral, el traslado del Mercado de Bazurto, la recuperación de los cuerpos de agua, traslado de la Base Naval, la ampliación de la avenida Santander, la chatarrización del parque automotor para mejorar el funcionamiento del SITM, el paseo peatonal de Bocagrande con las famosas válvulas pico de pato, la recuperación del espacio público, reparación del desastre llamado malla vial, etc.

Si a lo anterior le agregamos las obras que, por falta de mantenimiento, se han convertido en un gran problema para la ciudad y la han llevado un estado de postración, tendríamos que mencionar el alcantarillado pluvial del Centro Histórico construido en los años 60, por las EEPPMM de Cartagena y conectado a los drenajes de la avenida Venezuela cuando se construyó el tramo 1 de Transcaribe, y cuya operación y mantenimiento estuvieron a su cargo, quedando huérfano con la entrada de Aguas de Cartagena y la extinción de aquellas. Tendríamos que mencionar también las estaciones de bombeo de la Plaza de la Aduana y el Parque del Centenario que nunca han funcionado por falta de mantenimiento y ni qué decir de los drenajes pluviales que se construyeron a todo lo largo del SITM y que hoy día se encuentran colmatados y generan grandes empozamientos en zonas neurálgicas como en el sector Chambacú, por mencionar una sola.

Una obra que merece capítulo aparte es la Bocana Estabilizada de Mareas, obra majestuosa cuyo líder fue nuestro recordado y sabio colega, José Henrique Rizzo Pombo, quien gestionó los recursos a través del gobierno de Holanda: la dársena totalmente sedimentada, las compuertas de entrada y salida no funcionan y la pantalla direccional no cumple con su función de encausar las aguas del mar hasta el final de la ciénaga de la Virgen, porque se encuentra totalmente destrozada. En estas condiciones pienso que es la ciénaga la que contamina el mar y no el mar el que purifica la ciénaga.

Hoy vemos el proyecto del túnel Bocagrande-Manga, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, (¿por qué no un puente?). Diseño conceptual que se socializa en la redes. ¿De dónde saldrán los fondos para este ambicioso proyecto? ¿APP?, ¿peajes?, ¿Valorización?, ¿aportes del Gobierno central? ¿Correrá este proyecto la misma suerte que la avenida Quinta de Manga, cuando se abra el debate de la socialización? Amanecerá y veremos.