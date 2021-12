Más aeropuerto

Hace unos días asistí a un encuentro académico en Leticia, en donde presentaba la Universidad de Cartagena, ante varios países de la cuenca amazónica, información sobre el grave estado de contaminación por mercurio en ríos y comunidades indígenas del Amazonas colombiano. Al llegar al aeropuerto fronterizo sentí una inmensa alegría al ver las nuevas instalaciones del terminal aéreo, concomitante con una profunda tristeza al compararlo con el nuestro. Mi impresión no fue la única, mientras saludaba a colegas, varios coincidieron en que el aeropuerto de Leticia tenía mucha más estética que el de Cartagena. Dado el sesgo asociado con las opiniones, invito a todos a darle una mirada por internet al terminal Alfredo Vásquez Cobo.

Al igual que Cartagena, Leticia es de ímpetu turístico. Aquí visitan las playas, murallas y la ciudad antigua; allá, el jolgorio lo brindan la biodiversidad y la majestuosidad del Amazonas, aunque la población es unas treinta veces menor. En los últimos veinte años nuestro aeropuerto ha sido modernizado, pero aún, tiene muy poco de talante internacional.

Lo más notorio, desde la óptica turística, es que los pasajeros tengan que mojarse cuando llueve durante el desembarque. Supongo que las personas con discapacidad las bajan usando montacargas, algo negativo para el turismo de salud. Si Cartagena es el principal eje turístico de Colombia, esto es algo que debió mejorarse hace décadas. En el Aeropuerto Rafael Núñez, siempre aparece publicitado el recurso financiero gastado en mejoras, y de forma reciente, he visto propaganda con nuevas inversiones. No obstante, si las mismas no incluyen garantizar el acceso directo a los aviones mediante plataformas, entre otras cosas básicas, seguiremos decepcionando a los turistas.

¿Será que este tema nunca ha generado preocupación en el gremio de los hoteleros del Corralito? No olvidemos que la primera impresión para un visitante ocurre en el puerto de entrada. Bueno, ni hablemos del terminal terrestre. En el contexto social y económico actual, construir un nuevo aeropuerto no sería la solución, y generaría muchos impactos negativos a diferentes niveles. Por ello, convertir el actual aeropuerto en algo que magnifique la experiencia turística debe ser prioridad para el sector.

Más aeropuerto significa no solo agregar plataformas de acceso directo a las aeronaves, también un puente conector con el túnel de Crespo y acciones de responsabilidad social. Recuerdo la existencia, hace tiempo, del compromiso para construir una barrera contra el ruido, la cual nunca cogió vuelo. Denigrante es el padrinazgo sobre el parque San Francisco, en vez de preocuparse por el aviso, quítenlo y contraten de forma permanente al menos un jardinero que lo mantenga con dignidad, la misma merecida por cualquier usuario del aeropuerto.