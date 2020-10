Más de lo peor

¿Qué sentido tiene acelerar cuando se sabe que el resultado es equivocado? Esa es le definición misma de la estulticia. A pesar de efectos adversos, Colombia colecciona TLC como copas en anaqueles. Casi todos los TLC arrojan balanzas comerciales negativas, muy abultadas a veces, a pesar de las exportaciones de petróleo y carbón, que no requieren de instrumentos especiales de comercio. En todos los ellos, excepto Costa Rica, el producto líder de exportación es o petróleo y derivados o carbón. Pero la terquedad sigue su curso; Mincomercio insiste en coleccionar trofeos en el deporte de empobrecer al país. Recientemente quedó perfeccionado el TLC con Israel y avanza la ratificación con el Reino Unido. Se negocia Japón, Nueva Zelandia, Australia y Singapur. Se firmó con Panamá, patente de corso para el contrabando de siempre. Asombra la insistencia. Equivale a pretender cambiar malas consecuencias mientras se hace lo mismo. El mes pasado los proponentes de la estrategia de los TLC intentaron tender una cortina de humo sobre la pésima cosecha comercial. El vocabulario de las explicaciones fue casi cantinflesco: a falta de datos concretos se optó por proyecciones en un “modelo gravitacional”. ¿A quién se está engañando? Después de casi 30 años de TLC, sobra pintar pajaritos de oro con estimaciones de lo que va a hacer y ya no se hizo. Alterar la realidad en economía conduce a la pobreza. Un aspecto poco mencionado sobre el entorno creado por los TLC es su impacto sobre el ánimo empresarial. Quién se mete a tratar de insertarse en las cadenas de valor internacionales si su mercado interno está viringo. Hay quien se le mida, pero solo cuando casi no existe mercado interno. Solo entonces, con nada que proteger, aprovecha ventajas comparativas para aventurarse afuera. Aplausos para Minhacienda por conseguir que el FMI apoye a Colombia con créditos para estimular la economía, achicar el déficit fiscal y tener con que pagar las importaciones. Bravo. Lo primero y lo segundo son coyunturales. Lo último, lo de las divisas para pagar bienes y servicio externos, es estructural y agravado por el ocaso de los combustibles fósiles y por los TLC. El tornillo aprieta cada vez más, y como los TLC son tratados internacionales con consecuencias constitucionales, se está ante un callejón sin salida. Don Sancho Jimeno, el adalid de Cartagena en 1697, maldijo los juros –papeles de deuda de gravoso interés– de la corona española, de los que nunca pudo librarse una vez en manos de banqueros genoveses. La arruinaron. A la fuerza se quiere hacer un país industrial y agrícolamente exportador, con incentivos. Abundan jeremiadas dizque porque no sabemos exportar. No, el problema está en el modelo. A lo largo del tiempo, se ha contado con tabaco, cafecito, y ahora con petróleo, no ha habido voluntad política exportadora continuada, quizá porque al exportar poco se dan oportunidades para capturar rentas, para crear las condiciones y apoyar a un país laborioso, con recursos y talento, pero sin dirigentes.