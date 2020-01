Más de ombliguismo

Muchos me han preguntado por qué la sociedad colombiana se comporta de una manera tan conservadora aún en el contexto latino. Algunas observaciones a través de lecturas y charlas a las que he asistido me permiten inferir conclusiones adicionales al asfixiante centralismo referido en la columna del señor Calvo.

La geografía de Colombia es una geografía que divide tanto por los sistemas montañosos, de ríos y cañones profundos y numerosos, como por las infranqueables selvas. Esto hizo que este rincón de América fuera una tierra más de paso que de establecer asentamientos de mayor influencia, como sí lo fueron hacia el norte los mayas y aztecas, y hacia el sur los incas. Aquí apenas sobresalieron los chibchas, justo en el corazón del enredo montañoso y solo después de ascender 2.600 metros.

A esta tierra llegaron los colonos españoles por tres distintivas razones: unos, aprovechando su estado de delincuencia en la península ibérica para hacerse con su ley en una tierra virgen y rica en oro; otros, los segundones, esperanzados en conquistar riquezas que sus hermanos mayores les negaron por herencia y tradición; y otros, los perseguidos, que fueron la mayoría, expulsados de esa misma España por ser judíos o por ser moros, que llegaron con el propósito de sobrevivir sin ser descubiertos por la Inquisición. Cuando mezclamos la geografía de este terruño que divide, con los caracteres que marcaron esos primeros inmigrantes, encontramos un empalme más que lógico: entre montañas era más difícil ser descubiertos, y entre más cerca estaba tu casa de la iglesia menores chances tenías que te apuntara el dedo inquisidor.

Llevado al plano sicológico, me atrevo a apuntalar que ahí yace la cuna del comportamiento conservador de la sociedad colombiana: hemos sido un pueblo más inseguro, que determinante (decisiones que toman años, debates interminables), más envidioso que estudioso (no levante la cabeza mijo que le cascan), más analítico que solucionador, más de aprovechar lo máximo en el presente que planificar el largo plazo (obras tardías y por la prisa entregadas incompletas o imperfectas, obras innecesarias o con sobrecostos), más apasionado que emocionado (efímeramente felices con el fútbol), más corrector que preventivo, más indiferente que contundente para resolver nuestros problemas y sobre todo con un exceso de individualismo y poca capacidad de asumir responsabilidades.

La buena noticia es que no estamos condenados a seguir siendo como la historia nos ha formado. El ADN de aquellos primeros inmigrantes se diluye con las nuevas generaciones, las nuevas olas de inmigrantes y la interconexión global. Hay que seguir trabajando hasta superar por completo un pasado que no terminamos de digerir.