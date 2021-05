Más impuestos

Hace un año, cuando arrancaba la cuarentena y entrábamos al mundo desconocido del Covid, el Gobierno se llenaba la boca ofreciendo alivios económicos para compensar el largo encierro en que nos tuvieron. Desde ese entonces se hablaba de que eso subiría los impuestos. No había otra forma de financiar el gasto. Los regímenes no producen dinero, viven de sus contribuyentes; empresas y ciudadanos que deben entregar parte de lo que ganan para pagar las decisiones de quien está a cargo de las finanzas estatales. Ellos no regalan nada... no tienen cómo hacerlo sin meter la mano en la billetera de quienes juiciosamente tributan.

Prontamente nos vinieron con una propuesta que tiene nombre de novela presentando al Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria llamado ‘Ley de solidaridad sostenible’, con un monto aspiracional de 23,4 billones de pesos. La ambiciosa cifra la justifican en la crisis económica y sanitaria desatada por el coronavirus.

Esta propuesta inició una batalla entre partidos políticos que tratan de obtener réditos de la proposición. Para sacarla adelante, hay que lograr el apoyo de estos en una época cercana a una campaña presidencial, en la que ya algunos están manifestando su posición. El Gobierno pretende que la reforma esté lista en junio, pero antes deberá pasar por las comisiones 3 y 4 del Senado y Cámara, donde se designarán los proponentes de la Ley, quienes de paso los convertirán en reyezuelos con poder negociar nuestro futuro feudatario. Podrán ponernos a pagar IVA sobre los servicios públicos que desde hace años contemplan contribuciones para los estratos 1 y 2, pagar impuestos sobre las pensiones al tiempo de gravar el ahorro voluntario para este fin y castigando a quien intente organizarse para su vejez. La responsabilidad del Congreso en la aprobación de este proyecto es trascendental en un año electoral en el que es fácil desviar la iniciativa, para ganar puntos ante la opinión pública; empujar marchas vandálicas y alimentar los odios de la izquierda.

La reforma plantea, entre otras cosas, la eliminación de las rentas exentas que permitían al colombiano promedio ahorrar en cesantías, intereses de vivienda y personas a cargo; aun así la llaman de “solidaridad”. La realidad es que solo 7,2 billones de pesos de la propuesta irían a ayudas sociales, fomento al empleo y subsidio a la educación. Con este dinero plantean reducir el 5,8 de la incidencia de la pobreza extrema. Sin embargo, no les dan la pela a sus funcionarios; la propuesta no incluye reducciones en el gasto público, ni en nóminas estatales ni nada que afecte a quienes deberán votar por la Ley. Esperaríamos de nuestros legisladores posiciones que disten de un discurso populista y actúen en consecuencia con la realidad social, sanitaria, económica del país. O todos en la cama o todos en el suelo... ¿Será posible?