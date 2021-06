“No llevemos a equívocos a la ciudadanía. Hay que contarle al país que ya es una realidad la matrícula cero para el segundo semestre de 2021y primero del 2022 y trabajamos para que la gratuidad en la educación pública sea una política de Estado”, dijo la ministra de Educación, María V. Angulo, una vez se conoció que la Comisión Sexta del Senado archivó el proyecto de ley presentado al Congreso en noviembre de 2020, aduciendo que el país no cuenta con fuentes de financiación para garantizar gratuidad del acceso a la educación superior de los estudiantes de las instituciones públicas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria. Indicó la ministra que “ambas iniciativas son diferentes, en el Senado se discutió el un proyecto de ley radicado en noviembre de 2020 presentado por un grupo de congresistas, y la decisión del Ejecutivo es dar gratuidad mediante una reasignación presupuestal, para estos dos periodos y convertirlo en política de Estado”. Este programa beneficiará a más de 620.000 estudiantes de instituciones públicas, es decir, al 97%. Aplaudimos esta iniciativa del Gobierno como muestra de justicia social y oportunidad para el futuro de muchos jóvenes de bajos recursos. Ahora bien, dado que las IES públicas no recibirían ingresos por matrículas de los estudiantes beneficiados, este recurso será asumido por el ente territorial, al cual estén adscritas, el que debe ser girado oportunamente, so pena de afectar la gestión y la calidad académica de estas entidades educativas, dada su usual lentitud en el pago a sus acreedores. Colombia cuenta con 84 IES oficiales y 214 privadas. En las públicas, por su limitada oferta de cupos para atender la demanda de jóvenes de estratos 1, 2 y 3, un alto número de estos quedan por fuera del sistema, los que, en aras de la equidad, deberían también recibir apoyo del Estado y que acuden a las privadas, que en su función sustantiva de proyección social les ofrecen descuentos en el valor de su matrícula, sin que estas reciban apoyo estatal. Al darse esto, ampliaría un mayor acceso a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Experiencias positivas de convenios se han dado entre el Estado e instituciones de educación media y básica privadas, ¿por qué no hacerlo con la educación superior? Lamentamos las afirmaciones ligeras e infundadas del senador Rodrigo Lara, llenas de imprecisiones, al calificar a las universidades no acreditadas como de garaje, qué desfachatez, que habiendo sido elegido por voto popular, desconoce y discrimina las necesidades de una población que lo eligió, ya que las IES privadas acreditadas o no, trabajan con calidad y esfuerzo para ofrecer oportunidades y cobertura educativa a quienes a pesar de sus condiciones socioeconómicas no encuentran en las públicas la oportunidad de educarse.

*Rector de Unicolombo.