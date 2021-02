Médico y académico

El médico Arístides Paz Viera a través de su fecunda existencia colmó las metas que se imponen los hombres de inteligencia como la suya: fue médico, profesor universitario, académico y ciudadano liberal en su más amplia acepción.

Egresó como médico de nuestra Escuela de Medicina; allí fue profesor. En su vida profesional se distinguió por su dedicación a la enseñanza y a la investigación con altura de miras. Comprometido con la Academia de Medicina hacia sus sesiones en su hogar en la Calle de la Factoría. Más tarde logró obtener la sede que ocupa actualmente la institución.

Paz Viera se convirtió en uno los pilares más importantes de la Academia de Medicina de la cual fue miembro fundador y llegó a ser su presidente. Y la impulsó para que la actividad de esa venerable institución conservase la vitalidad de las instituciones de su categoría. Nunca desfalleció en procura de conservar la mística entre sus miembros a pesar de que la ciudad no entendía la importancia de la vigencia de una institución que como la Academia de Medicina dignifica a la ciudad y al país.

En 1980 me envió una carta invitándome a que ingresara a la Academia, en ese momento mis compromisos docentes y de consultorio ocupaban todo mi tiempo y no pude hacerlo, sino dos años después. Paz Viera con su intenso batallar a favor de la Academia demostró su capacidad de liderazgo y desprendimiento. Sin lugar a duda Paz Viera tiene el reconocimiento perenne de todos los académicos de Cartagena.

Su espíritu cívico y filantrópico lo llevó a incursionar en la política partidista, participó en forma ferviente en la actividad proselitista en las toldas del Partido Liberal pensando en los grandes intereses de la colectividad y el país. La suya era una vocación política sin cálculos, ni oportunismos, con verdadero sentido social, no le importó el sacrificio personal a fin de beneficiar a la colectividad. El Partido no se equivocó al promoverlo, fue concejal, senador y personero en muchos eventos, honores en los cuales evidenció su hidalguía y su condición de hombre probo y honesto. Paz Viera fue uno de los pocos liberales con verdadero sentido de servicio a su colectividad. Él no hizo de la política un modus vivendi y un medio facilitador de la crisis moral que contaminó a Colombia.

Arístides Paz Viera, médico, profesor, académico y ciudadano liberal alcanzó durante su parábola vital los más altos honores, por ello su memoria debe ser puesta como ejemplo en el ámbito universitario, académico y obviamente que también en el político. Falleció el 3 de febrero de 1991. Ciudadanos como Arístides Paz Viera hacen falta en Cartagena y en Colombia.

COLETILLA. La Nación, el Departamento y el Distrito no entienden, ni apoyan a la Academia de Medicina de Cartagena.