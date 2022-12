Mensaje a la UPME

En el último evento liderado por Invest in Cartagena y Bolívar quedó claro que todo el país, pero muy especialmente la costa caribe está a la expectativa de las autorizaciones de conexión de los proyectos para generar energía eléctrica con el sol y el viento. Sin dichas autorizaciones los proyectos no se podrán construir, y la transición energética no avanzará al ritmo deseado. La circular externa no. 33 de 2022 emitida por la Unidad de planeación minero-energética - UPME indica que este año deben dar dichas autorizaciones.

La UPME viene realizando esfuerzos muy grandes para darle transparencia y diligencia al proceso, algo que de verdad aplaudimos y valoramos. Esperamos que todo esto se vea reflejado en una asignación adecuada y justa.

Esperamos que esta asignación que estrena la resolución CREG 075 de 2021 sea transparente y justa a diferencia de la anterior que no lo fue. A finales del año pasado se negó la conexión a una gran cantidad de proyectos que inclusive tenían autorización de conexión por parte de los operadores de red que sin duda conocen muy bien la red. Fue una situación bastante cuestionada e irregular. Debido a dicha situación muchos inversionistas decidieron no invertir en Colombia, otros antes de demandar las decisiones decidieron ingresar nuevamente las solicitudes esperando decisiones más justas, esperando que el actual gobierno valore su espera y confianza en el país.

El actual gobierno ha expresado de todas las maneras posibles que la transición energética es prioritaria y por lo tanto esperamos que se hagan esfuerzos en inversión muy importantes para aumentar la capacidad de conexión de los proyectos con energías renovables. Que se les dé una real prioridad y en caso tal que la capacidad sea limitada se le dé prioridad a los proyectos y desarrolladores que han demostrado seriedad y perseverancia. Si se actúa de manera arbitraria llegarán las demandas por actuaciones irregulares y la desconfianza en el proceso y en el país, ahuyentando la tan esquiva inversión extrajera.

La entrada de nuevos proyectos de generación no es solo un tema de transición energética, es también un tema de oferta.

Colombia tiene 52 millones de habitantes y tenemos hoy una potencia instalada de 18 GW en todas las fuentes de generación (térmica, hidráulica, solar, eólica) cuando Hidroituango entre a plena capacidad se agregarán a la matriz 2.4 GW adicionales quedaríamos con un total de 20.4 GW.

España tiene 47 millones de habitantes y tiene una capacidad instalada de 120 GW. Es decir, 6 veces la de Colombia.

En 1990 la capacidad instalada de España era de 42 GW. Por lo anterior, no es exagerado decir que el atraso con respecto a España es superior a los 50 años.