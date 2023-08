Una de las preguntas que más me hacen los colombianos, especialmente aquellos que fueron alumnos míos, es si merece la pena emigrar a España. Y la respuesta que yo doy siempre es la misma: depende. Depende de quién seas y qué expectativas vitales tengas. Me explico, España es un país de clases medias. De clases medias cada vez más asfixiadas, pero de clases medias aún hoy. O sea, salud pública, educación pública, buenas infraestructuras, seguridad ciudadana de las mejores del mundo, esperanza de vida de las más altas del mundo, etc. Pero, como país de clases medias que es, las posibilidades de hacerse rico son limitadas. Se suele comparar con los EE. UU. diciendo que con los gringos es tan fácil hacerse rico como morirse de hambre, mientras que en España es tan difícil hacerse rico como morirse de hambre.

Con lo cual, dependiendo de quién seas y cuáles sean tus expectativas, te merecerá o no la pena emigrar a España desde Colombia. Si eres estrato bajo, vives en un barrio peligroso, no has disfrutado de buena educación y salud y estás cansado de que los ricos te miren por encima del hombro, ven a España: será tu paraíso. Pero si eres de estrato alto, vives en un barrio de élite, has tenido buena educación y salud (privadas) y estás acostumbrado a tener muchachas de servicio en casa, no vengas a España: lo más probable es que no vivas tan bien como en Colombia. O sea, que, si eres un desempleado estrato 1, ya tardas en tomar el avión. Si eres estrato 6, o aspiras a ser abogado, médico, o cualquier profesión propia del estrato 6, en España, piénsatelo dos veces.

Por supuesto, al pobre le puede ir mal en España y al rico le puede ir bien en España. Pero lo normal es que el pobre se quede fascinado por un país que tiene todo lo que a él siempre le habían negado (igualdad, seguridad, servicios públicos de calidad), mientras que el rico se sienta decepcionado al comprobar que ni es tan barato tener esclavas limpiadoras en casa, ni le tratan tan respetuosamente como le trataban en Colombia, ni es tan fácil (por el mero hecho de ser blanquito y llevar cierto apellido) tener un trabajo de élite. Por eso, mi conclusión es la que ya les decía: ¿eres estrato bajo/medio y tienes ganas de trabajar (en lo que sea)?, emigra, no te arrepentirás. ¿Eres rico y quieres mantener tus privilegios?, pues, salvo que seas rico de verdad (de los que gastan 3 millones en comprar un apartamento en el centro de Madrid), piénsatelo bien.