Meretrices y alcahuetas

Regresó al corralito una noche de noviembre, décadas después, para reconocer que los mejores años de su vida los vivió allí donde se mezclaron, fugazmente, el almíbar del primer amor, estúpidas ansiedades y temores y concupiscencias de juventud sepultadas por las absurdas imposiciones sociales. Su grupo de egresados había convocado a un reencuentro en un convite de alcoholes y sabores para paladear recuerdos con la sabiduría de los errores cometidos. Concluida la reunión, pletórico de añoranzas, salió acompañado de ese falaz sentimiento engendrado por el alcohol a desandar su pasado, cuando la calle de las Carretas albergaba su casa, sus esperanzas y su vida.

No fue la brisa marina, ni la ensordecedora pólvora lo que lo hizo caer de la nube; ni el amonio de orines ancestrales imposibles de erradicar de la boca del puente lo que desterró de su cerebro los residuos de alcohol. Fue la vergonzante hilera de centenares de ellas en el Reloj Público y en el Portal de los Dulces; una servil mesnada de féminas de todas las texturas, tallas, edades y medidas lo hizo escapar de la decepcionante visión de Las Carretas a la monótona secuencia de la Primera y Segunda de Badillo. Comenzó a contarlas sin saber si lo hacía para no verlas o para camuflarse con la ceguera global de propios y extraños que pasaban y las miraba sin verlas, como una parte más de ese decrépito paisaje de una sociedad decadente responsable y culpable de su presencia en ese aquelarre de pasarela mercantil. Claro, también pasaban los que escrutaban en ese interminable mostrador ambulante convertido en perversa audición para saber cuál escoger. En el parque Fernández Madrid la vio, una más, la Julieta de Sade, con esa mirada vacía que ofrecía lo que buscaras y que vendía lo que pagaras en un trueque perverso para comprar las miserias de una vida robada a la infancia. Su sola presencia era una agresiva bofetada al mundo culpable que la condenaba, la abusaba y la relegaba. Ella, que no inventó las reglas de ese juego macabro de una infancia perdida en una sociedad fallida.

El barniz de sus nostalgias ya no pudo ocultar la realidad. Así entendió porque ya en el entorno mundial la fama de Cartagena crece. Y se preguntó por los culpables. Y a la larga lista de celestinas que inició con alcalde, Concejo, empresas turísticas, Gerencia de Centro Histórico, debió agregar la alcahueta sociedad. Con dolor de extranjero en su terruño aceptó que todos a una más que celestinas somos meretrices al vender la ciudad como la más grande ramera y la mayor zona de tolerancia. El optimista de siempre solo espera que a diferencia de la Julieta de Sade dejemos de vivir de “las prosperidades del vicio”.

*Profesor Universidad de Cartagena.