Mermelada tóxica

Según el mito bíblico Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada, dividido en compartimentos y calafateado con brea por dentro y por fuera y le indicó cuáles debían ser sus dimensiones. Génesis 6:14-16.

Según el Museo Naval de Galicia España, las relaciones de eslora/manga y eslora/puntal descritas en la Biblia, son típicas de la construcción naval de los años 70. De ser verídico este relato, el acontecimiento tendría aproximadamente 12 mil años de antigüedad; analistas presumen que un proyecto de esa naturaleza debió ser objeto de una estricta planeación estratégica.

La Gran Pirámide de Guiza construida hace 4.523 años, por el faraón Keops, es la mayor de las pirámides de Egipto, con 146 mts de altura fue la edificación más grande del planeta durante 3.800 años, la más antigua de las siete maravillas del mundo antiguo; manuscritos hallados en su interior describen con exactitud la planeación, presupuestación y ejecución del gasto hasta culminar la obra.

El artículo 339 de la Constitución Nacional reza: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno.

El artículo 345 señala: En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.

Las leyes de presupuesto son de orden público, y están por encima de otras, por lo que se consideran normas superiores, prevalece el criterio de las sanas finanzas del Estado sobre cualquier otra necesidad. Las acciones del gobierno estarán supeditadas al presupuesto nacional que una vez aprobado es inviolable, para ser ejecutada cualquier actividad deberá estar considerada en el plan de desarrollo y estar priorizadas en el banco de proyecto de Planeación Nacional.

Los auxilios parlamentarios dieron pie a tantos delitos por lo que la Constitución de 1991 en los artículos 351 y 355 los prohibió expresamente, pero, surgieron mecanismos alternativos camuflados de legalidad, tales como las apropiaciones regionales en los fondos de cofinanciación y los cupos indicativos con nombre propio en el presupuesto de inversión.

El presidente puede regalar un millón de pesos a cada joven de la primera línea, pero esta acción indefectiblemente debería corresponder a una política pública bien estructurada y presupuestada, con unos claros criterios de inclusión para ser beneficiario. Tal parece que de la “mermelada tóxica” no escapará ni el gobierno del “Pacto Histórico”.

*Psiquiatra.