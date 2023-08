Messi: de pulga a coloso

Mi primo, Raimundo Sagbini Fernández, odontólogo de profesión, futbolista por vocación, a pesar de su éxito profesional en Cartagena, husmeó la llegada de Lionel Andrés Messi Cuccittini al Inter de Miami e inmediatamente actualizó documentos migratorios, validó sus estudios de la Universidad de Cartagena e instaló, vivienda y gabinete, cerca del Drive Pink Stadium.

Hoy todos hablan de esta iniciativa liderada por la ‘AutoNation’ poderosa automotriz gringa, quien además apoya, filantrópicamente, la lucha contra el cáncer de seno, sigilosa enfermedad que afecta 2,2 millones de mujeres en el mundo, 700.000 fallecen anualmente al no diagnosticarse ni recibir tratamientos oportunos.

El 19 de octubre, ‘Día Internacional contra el Cáncer de Seno’, el Pink Stadium de Messi se vestirá de ROSA, goles, solidaridad y esperanza.

Messi, quien sufrió bullyng en carne propia por su estatura de ‘Pulga’, se transformó en ‘coloso’, quizás el mejor futbolista integral de la historia, ejemplo de superación y coraje, esposo y padre sin tacha, modelo para los ‘Jovencitos de Cristal’ que lloriquean ante cualquier rasguño.

Lionel –36 años, Rosario (Argentina), 24 junio 1987–, de hogar humilde, pero digno: Jorge y Celia, sus padres; hermanos: Rodrigo, Matías y María Sol. Antonella, su esposa, novia desde los dientecitos de leche; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Mi hogar es sagrado, no hace parte de la cancha de futbol.”

Pero la infancia de Lionel no fue color ‘rosa’: El Newell’s Old Boys lo fichó a los 10 años por su fenomenal talento, pero sólo medía 1,32 metros de estatura, muy por debajo del promedio: “Déficit hormona del crecimiento”, sentenció el endocrinólogo Diego Schwarzstei, su ‘Hipófisis’, ubicada en base del cráneo, comandante del entramado hormonal del cuerpo humano, no fabricaba la cantidad requerida, iniciando sustituto farmacéutico y su crecimiento corporal se incrementó hasta cuando, al mejor estilo de nuestras EPS, interrumpieron el tratamiento argumentando “alto costo”.

Por fortuna su familia no claudicó: emigraron al Barcelona de España, donde acogieron al mozalbete de talento excepcional, suministrándole la hormona sin restricciones y, a los 17 años, alcanzó 1,71 metros, su talla definitiva, mientras madrugaba a entrenar en busca de la gloria.

Messi es un milagro de la ciencia médica que amasa enorme fortuna garantizando estabilidad financiera a su descendencia per sécula seculorum; pero Raimundo, mi primo, encontró pésimas noticias: la boleta más económica para presenciar un partidito de Messi, es de $2 millones, $20 millones palcos (VIP), totalmente agotadas, por lo que, como si aún estuviese viviendo en la caótica Cartagena, le tocará saborear el talento inigualable del ‘Pink Pulga’ por televisión, con una pequeñísima diferencia: en Miami no tienen que rogarle al dios de Afinia para que ese día y a esa hora, no corten la luz dejándolos en tinieblas.