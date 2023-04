La expresión “nos quieren meter los dedos en la boca” se puede utilizar en situaciones donde alguien está tratando de engañar o manipular a otra persona en una posición de poder o influencia. Ha habido varios casos en la historia política donde se ha utilizado esta táctica.

Durante el gobierno del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, se descubrió el escándalo de Watergate, en el que se intentó encubrir actividades ilegales del partido político de Nixon. En este caso, se podría decir que los responsables de las actividades ilegales intentaron “meter los dedos en la boca” al sistema político estadounidense.

En el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en América Latina, varios políticos y funcionarios fueron acusados de recibir sobornos a cambio de favores políticos. En este caso, se podría decir que Odebrecht intentó “meter los dedos en la boca” de los gobiernos y las instituciones en los países donde operaba.

En el pasado, algunos países colonizadores europeos utilizaron prácticas de engaño y manipulación para controlar a las poblaciones indígenas. Por ejemplo, en la conquista española de América, se engañó a las poblaciones indígenas con promesas de protección y ayuda, pero en realidad se buscaba el control económico y político de las regiones. En este caso, se podría decir que los colonizadores intentaron “meter los dedos en la boca” a las poblaciones indígenas.

En el presente, en Colombia, por ejemplo, el Eln busca meter los dedos en la boca al país, mientras masacra a nuestros soldados, sin mostrar ninguna voluntad de paz, y así esperar beneficios del gobierno de la “paz total”.

Aterricemos en Cartagena (hablando de aterrizaje, ¿por qué nadie dice nada del avión de la aerolínea venezolana que aparece en la “Lista Clinton” y que ha llegado clandestinamente en más de una ocasión al aeropuerto Rafael Núñez?) y refirámonos a la última declaración pública del alcalde William Dau: “He notado que en mi último año de gobierno hay un inusitado afán de robar, gente intentando meterme el dedo en la boca. Gente que piensa ‘si no robo ahora se me va la oportunidad’. Lo veo en todos lados, lo veo en las secretarías, en diferentes dependencias del Distrito, lo veo en el Concejo de Cartagena que no deja de entorpecer a contratistas hasta que no se les dé una coima”.

A esta preocupante declaración, como en muchas, le faltan nombres para denunciar con fundamento. Lo nuevo es que por primera vez admite que “el nido de ratas” podría estar actuando en su propia casa. Ojalá presente pruebas concretas y formales a las autoridades competentes; es inaceptable que en un gobierno al que le ha faltado ejecución, no se aprovechen los recursos en lo que queda, sino para raspar la olla.

¿Se rompieron las cadenas para terminar como los demás que se han criticado? No dejemos que nos metan los dedos en la boca.

Adenda: Por la defensa férrea en Facebook, la de FEM sí que supo hacerlo.