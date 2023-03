Mi Cartagena del alma, polifacética, politraumatizada

Me encontraba en la sede de Corazón Contento, en San José de los Campanos, asistiendo a una verdadera clase magistral de pintura de brocha gorda dictada por un ángel rotario de ojo azul que anda por el mundo en un ejercicio llamado 100 días de servicio, ayudando y educando pero sobre todo pintando ella misma con sus rótulos y pinceles: Tania Hallm, directiva de Sunshine Coast Rotary Club.

Esta nueva amiga es una rotariana de armas tomar, que financia ella misma la pintura y los instrumentos y sobre todo su experticia. Vieran cómo nos dejó de lindo el salón de clase.

¡Qué dicha! Este mismo día mi amigo el gran Simón a través de su asistente mi Poli querido, me donó un millón cincuenta mil pesos de comestible en la Megatienda de Bocagrande; otro amigo, Tadeo, más arroz (4 arrobas), otras 4 arrobas mensuales de mi amada Uge, los maravillosos Thiriez de Antillana una camionada de pescado que nuestras expertas manipulan hasta volverlo un salpicón muy nutriente que nosotros compartimos con otras fundaciones y regalamos al Banco de Alimentos, y lo más importante es que los niños lo adoran.

Aunque estemos cortos de dinero, unos amigos de toda la vida no nos abandonan, los cartacachacos, los turcos en Cartagena, los caleños con mi amiga María C. de a tonelada cada mes, la casa del pan de yuca, los quindianos, mi amigo Gustavo, mi hermano y jefe Roberto, Enriquito, Julito con su soluciones W, Tropican Cannabis, Sybila y los Puentes, no vamos a dejar perder este servicio que llega ya a unos números increíbles, sea de alimentación, sea de escolaridad alternativa.

Pero nuestros números y los de Ábaco no son nada respecto a la inseguridad alimentaria; así que como siempre Cartagena polifacética nos muestra su cara politraumatizada que me llena de pena y de vergüenza.

Esperaba escribir una nota amable pero un relato de Caracol con mi amigo Juan Carlos Buitrago, director de Ábaco, me precipitó en una realidad vergonzosa, les voy a ahorrar la tragedia de los números, solo les voy a contar que estamos criando una generación subdesarrollada físicamente y de una deficiente capacidad cognitiva.

Esto es criminal en un país donde se pierden en la basura millones de toneladas de alimentos. Es una vergüenza que Cartagena, la cara bonita de Colombia, que recibe millones de turistas, cruceros, aviones, carros de alta gama, matrimonios millonarios, festivales, congresos, visitas de estado, esté situada entre las cuatro ciudades de mayor inseguridad alimentaria.

Admiro mucho a Bruce y de él estoy esperando una campaña verdadera de sus industriales contra el hambre, un impuesto voluntario para financiar una guerra total contra esta vergüenza nacional.