Mí no entender

Hace unos años, unos pocos años, teníamos, o al menos yo tenía, la ilusión de que los seres humanos habíamos dejado atrás lo más bárbaro de nuestras creaciones: el fascismo, el comunismo, el racismo, la intolerancia, etc., etc. Entendíamos, o al menos yo entendía, que esos extremos bárbaros subsistían en pequeñas bolsas, bien controladas, en distintos lugares y que no eran una amenaza frente al nuevo mundo que se abría paso después de los horrores de las conflagraciones mundiales, la Guerra Fría, las dictaduras de todo tipo y calaña, etc.

Parecíamos encaminados, o al menos a mí me parecía, hacia un mundo de bienestar y progreso liderado por los avances científicos y tecnológicos que nos abrían horizontes brillantes, con avances que estaban acabando con el hambre, las enfermedades, la miseria y la ignorancia. La educación, que se ampliaba a sectores tradicionalmente excluidos, abría oportunidades a quienes hasta ahora estaban condenados a nacer para perder.

En los últimos meses esa sensación de mejora, de progreso y de bienestar que teníamos, o que al menos yo tenía, se ha venido derrumbando. El panorama, que parecía brillante, se ha ensombrecido con la aparición de líderes, que al igual que el Sauron de el Señor de los Anillos de Tolkien, están empeñados en hacer del mundo un inmenso Mordor al servicio de fuerzas oscuras.

En un mundo de ocho mil millones de personas no suena lógico, o al menos a mí no me suena, que unos pocos líderes enceguecidos por el poder y la codicia nos lleven al moridero, pero así está ocurriendo. En la nación, hasta ayer más poderosa del mundo, millones caen en las redes de teorías conspirativas esparcidas por fuerzas tenebrosas como QAnon que tienen en Trump un poderoso megáfono; en Rusia, un discípulo de Hitler y Stalin los Saurones mayores, decide destruir una nación en una guerra que está llevando al globo a una hambruna, en el mejor de los casos, o a una conflagración atómica, en el más siniestro; en China, el todopoderoso Xi, está agazapado listo para saltar sobre las liebres más cercanas tan pronto Occidente esté exhausto y dividido.

Más cerca, todo parece indicar, o al menos a mí así me parece, que América Latina se cuela otra vez en lo que aparenta ser nuestra especialidad histórica: otra década pérdida. Es increíble que, pasados doscientos años, no encontremos la manera de salir de un atraso que condena a millones a malvivir y que sigamos enzarzados en luchas ideológicas que dejan de lado lo realmente importante: el progreso y la felicidad de los ciudadanos.

Como bien decía el pielroja, “mí no entender” cómo los humanos, que hemos avanzado tanto en unos pocos miles de años, no seamos capaces de convivir bien y en paz entre nosotros y con la naturaleza.