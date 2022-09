Mi querida Barranquilla

Hoy me van a permitir que me ponga melancólico y que, como si fuera Joe Arroyo, les hable de la que ha sido mi casa durante los últimos años, la ciudad de Barranquilla. Yo llegué a Barranquilla en 2014 para ser profesor en una universidad local. La idea era estar un año y ver si me gustaba la ciudad. Acabé viviendo en ella siete años y llegando al punto de que cuando iba a otra ciudad de Colombia y después volvía a Barranquilla, sentía que volvía a mi hogar.

Ahora que vivo de nuevo en la orilla de mi amado Mediterráneo natal y que la tierra que me vio nacer y de la que procede mi sangre me vuelve a acoger, me toca despedirme de mi patria adoptiva costeña. Este mes de agosto volví tres semanas para ello. Vi a mis amigos, recordamos anécdotas, pasamos buenos momentos juntos y, sin saber cuándo volveremos a vernos, nos abrazamos diciéndonos hasta la vista. Fueron días alegres y melancólicos. Paseando por el Malecón, comiendo en los restaurantes que tanto me gustan, tomando el mejor café del mundo, no paraba de sentir que quizá aquella sería la última vez. Por supuesto, espero volver a la ciudad algún día. Al fin y al cabo, soy profesor y los congresos, los postgrados y las posibilidades de visita no son extrañas. Pero una cosa es volver de visita y otra vivir en una ciudad. Es muy diferente ver a aquellos a los que quieres en una cena y verlos todos los días sabiendo que mañana seguirán allí y que podrás contar con ellos siempre que los necesites.

No se lleven a engaño. Hay muchas cosas de la Costa a las que nunca me acostumbré. No soy un admirador incondicional de todos los elementos de la idiosincrasia local y nunca pretendí volverme costeño (cosa difícil con mi acento y mi forma de ser), pero sí que desarrollé un gran afecto por multitud de pequeñas cosas que sé que echaré de menos. Son los detalles los que hacen la vida. Y son los recuerdos de esos detalles los que añoraré. El recuerdo de una puesta de sol, de un beso, de una sonrisa. De la perpetua luz costeña que, como le dije a mi buen Juan, te coge por las solapas y te exige que seas feliz. Eso es la Costa: la imposibilidad de la melancolía, la felicidad obligatoria.

Por eso, siempre que me preguntan, digo que después de tantos años viviendo en Colombia no me siento colombiano, sino costeño, porque el cariño sincero que le tomé a la tierra de locos alegres y caóticos que es la Costa, no me dejará nunca e irá conmigo allá donde la vida me lleve.