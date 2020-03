Desde hace muchísimo tiempo me he venido preguntando qué estrategia es mejor cuando se pretende lograr algo de los demás, ¿prometer beneficios o infundir temor? Porque, ¿qué es el poder sino apropiarse mediante sutiles, o bruscas maneras, de la voluntad ajena? Las religiones sabiamente les apuestan a las dos.

Las madres de antes en su impotencia se hacían obedecer asustando a sus hijos con ‘el coco’, ‘las cucarachas’, entre muchas otras, y los niños obedecían. Hoy se les trata de persuadir - disuadir, o se les amenaza con un castigo: es mas civilizado y acorde a las enseñanzas de la psicología. Por eso, los de hoy son menos tímidos, para bien, y en consecuencia más atrevidos, audaces y difíciles, para mal.

Pero con los adultos ya la psicología no aplica; estos están formados y no se asuntan con tonterías, ni se embelecan con promesas. Hay que inventar grandes mentiras y hacerlas creer como ciertas, y para eso hay expertos que cobran bien por hacerlo. Hace 20 años fue el Y2K (Year 2000), con el que atemorizaron al mundo entero con el cuento de que, como los computadores, que ya estaban en todo, interpretaban los dos primeros números de la fecha, que no se mostraban, como ‘19’, y por lo tanto después del año (19)99 seguía el (19)00, en lugar del año 2000, el mundo se enloquecería. Imagínense no más los intereses sobre los ahorros retrocediendo un siglo, y así en todo. Enormes sumas de dinero se movieron para resolver ese problema.

Luego vino el N1H1, y ahora el Coronavirus. Primero surgió la duda, la desconfianza, porque hoy todo se exagera y dramatiza, y cada día será más, porque así como se insensibiliza una zona del cuerpo cuando se le maltrata con insistencia, o se le pierde el placer a algo cuando se abusa, las personas son cada día más ajenas a todo ese dramatismo mediático. En el fondo se trata de causar temor, ahora con la salud y la vida, para mover el dinero, porque quieto no beneficia a nadie. Y alarmando a los gobernantes de muchas naciones, ansiosos por gastar (recordemos que el dinero viaja como el agua en una tinaja con agujeros, se derrama), encontrarán quien compre el placebo que se ofrecerá pronto como salvación. Queda probado, como se dice en geometría y matemática, que es el miedo lo fundamental para dominar.

Como lo escribió Carlos Granés en El Espectador la semana pasada, “...porque al final no fueron los artistas quienes infiltraron los medios de comunicación y las redes sociales, sino los políticos. ¿Y para qué?, para lo mismo. Para hablar de obras que no han hecho, de cosas que no han pasado, de soluciones que no tienen, y de paso para azuzar” miedos, pasiones y guerras culturales que favorezcan sus intereses.

Luego surgieron voces autorizadas bajándole el tono al alarmismo que se reproduce por todos los medios, y está entendido en su real dimensión.