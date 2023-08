¿Miente el fiscal o el Eln?

Nunca como ahora se había avanzado tanto en los diálogos entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en la búsqueda de acuerdos que abran caminos ciertos para que la paz sea un hecho real en Colombia. Los acercamientos entre las partes se han dado en diferentes gobiernos, pero jamás esta guerrilla dejó ver tanto interés en deponer las armas y reintegrarse a la vida democrática del país.

El pasado 2 de agosto se instaló el Comité Nacional de la Participación, una instancia especial y transitoria articulada a la Mesa de Diálogos de Paz, que desempeñará papel fundamental como organismo encargado de diseñar y promover la participación de la sociedad en el proceso de paz. Un día después se conocieron los nombres de los integrantes del Comité Nacional de la Participación, así como las tareas y procedimientos que emprenderá, de acuerdo con el reglamento y el plan de trabajo. En esa misma fecha entró en vigencia el Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) por 180 días, que va hasta el 29 de enero de 2024. El Eln es una organización armada rebelde desde hace 59 años. Nació el 4 de julio de 1964 y es la única guerrilla que mantiene vigente su estatus político. Sus máximos líderes han asegurado que quieren la paz y han comprometido su palabra firmando el cese al fuego por medio año, para avanzar en las conversaciones que deben concluir con un acuerdo definitivo.

El martes 8 de agosto, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un comunicado anunciando que el Eln prepara desde Venezuela un atentado mortal contra el fiscal Francisco Barbosa, lo que generó escándalo y preocupación en el país. Horas después, el comando central del Eln negó tal versión y aseguró que es patraña del Barbosa y saboteo al proceso de paz.

El asunto es gravísimo y la verdad tiene que salir a flote, sin términos medios. Es necesario saber quién miente. Porque miente el fiscal o miente el Eln. Los dos no pueden tener la verdad de su lado y el país debe exigir que se conozcan todos sus detalles. El Eln dice mantener un mando unificado que impediría acciones aisladas, cuando hoy se juega a fondo por la paz. Barbosa, como máximo fiscal y denunciante del presunto atentado en su contra, debe demostrar la veracidad de este hecho criminal. Con la paz no se debe seguir jugando. Es un derecho fundamental que no disfrutamos en Colombia desde hace muchísimos años.