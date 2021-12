Minimum minimorum

Se está hablando mucho del salario mínimo de un millón de pesos. Un millón de pesos debió ser hace 2 años, cuando, sumando el subsidio de transporte, la mitad de la fuerza laboral de Colombia quedó a 20 mil pesos de ganarse el millón de pesos. El efecto psicológico que tal medida hubiera provocado en aquel entonces, no se calculó. Porque generalmente, quienes tienen el poder de decisión, están viendo un solo ángulo del problema, que es el porcentaje a subir. Por fortuna he leído varios personajes que recientemente invitan a los negociadores a dejar de ver el aumento del salario mínimo como un karma expresado en mínimos porcentuales. Empezamos a ver los enormes beneficios que podría traer analizar el salario mínimo desde el potencial productivo que una fuerza laboral bien motivada puede provocar. Por eso pienso que para hablar de salario mínimo los empresarios deberíamos pensar en términos de dinero sonante y constante y seguidamente nos podríamos preguntar qué hace una familia con ese aumento y que le sirva a lo largo de todo el año. Por supuesto, estamos esperando que le sirva para sostenerse cómodamente con la canasta familiar básica, y por qué no tener aspiraciones que ayuda a que la economía empiece a correr, o al menos a trotar.

En el pasado los porcentajes de aumento en términos de dinero han sido tenebrosos, por describirlos de manera decente. Todo por el miedo a la pérdida de empleo, que no está del todo demostrado, o por el disparo de la inflación, que influye condicionada a otros aspectos. Pero como somos tan conservadores y centralistas, y tan tímidos de dar pasos gigantes, mejor vayamos a cuentagotas, como aquel sistema de devaluación del peso del siglo pasado. De a poquito, porque no sabemos cómo nos va a ir. ¿Será que Verstappen, el campeón mundial de la Fórmula 1 hubiera llegado a donde llegó si hubiera pensado “a lo colombiano”?

Quizás un diálogo más interesante y sensato con la clase obrera del país, que se esfuerza de corazón a pesar de los abundantes sacrificios que enfrenta, es hablarle de contraprestaciones: un gran aumento por una mayor productividad. Esto querría decir menos tintos y chismes en los pasillos, más masa gris pensando, más músculos trabajando más rápido, y mayor identificación con los propósitos de la empresa; todo un conjunto de condiciones para sacar todos juntos adelante este país que se merece mejor suerte. Creo que dadas las opciones, la mayoría de la gente prefiere ganar más por más trabajo, que ganar menos por igual o menos trabajo, porque la mayoría de la gente quiere progresar con el sudor de su frente y no estancarse. Pero si aumentamos el mínimo sicológicamente estamos motivando para que en efecto la fuerza laboral produzca el mínimum minimorum.