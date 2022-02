Las modificaciones que en Colombia se deben hacer en la educación en este siglo XXI

Nuestro mundo está en permanente cambio, y para preparar a nuestros niños para este nuevo mundo se necesita modificar la manera en que son educados.

En este siglo XXI los educadores deben ser conscientes de que la educación debe ayudar a los niños a conectarse con el mundo, a comprender los problemas que enfrenta actualmente y transformar la cultura hacia una concepción más rica de la creatividad humana y la inteligencia.

Actualmente, muchos de los empleos más solicitados no existían en el 2002, como: Estratega de Redes Sociales, Especialista en Experiencia de Usuario, Gerente de Teletrabajo, Coordinador de Cuidado de Adultos Mayores, Gerente de Sostenibilidad, visualización de datos, la analítica, las comunicaciones de alta velocidad, entre otros.

Muchos de los trabajos que tendrán los estudiantes de hoy, todavía no existen y ellos utilizarán tecnologías que no han sido aún inventadas, y además tendrán que solucionar problemas que aún no han surgido.

¿Cómo educar a estos niños si no sabemos cómo va a ser el mundo en 10, 20 o 30 años?

El modelo de enseñanza actual es muy efectivo para las empresas porque su sistema “prusiano” forma trabajadores reemplazables, disciplinados, obedientes y productivos, pero es ineficiente y anticuado para los retos del mundo actual y futuro.

Existe una nueva forma de pensar en educación que intenta cambiar el actual paradigma instructivo no solo exponiendo sus limitaciones, sino aprendiendo las nuevas habilidades que el mundo requiere ahora y en el futuro como es proponer una nueva forma de pensar en educación que está dirigida a todas aquellas personas que quieran entender más sobre las limitaciones del sistema educativo actual y hacia dónde va la educación con el uso de tecnología y los cambios de paradigmas.

Los modernos contenidos están basados en enseñar y desarrollar habilidades más importantes para el mundo de hoy y del futuro como son tener un actitud triunfadora, competencia de liderazgo, de comunicación y de trato con la gente; así como superar miedos personales, dudas, falta de confianza, miedo al rechazo, destreza para administrar dinero, para invertir, para ser responsable, para administrar el tiempo, imponerse metas, como prepararse para el éxito entre otros.

Los modelos incorporados cuentan con educación que cambia la vida porque están apoyadas en los cuatro puntos de la pirámide del aprendizaje que son: educación mental, emocional, física y espiritual.

Para nosotros, a manera de síntesis, la diferencia entre los valores de la educación tradicional y de la educación que cambia la vida es aprender de nuestros errores y no castigar a las personas por cometerlos, así como conceder valor al espíritu humano, lo suficientemente poderoso para superar cualquier falta de talento mental, emocional o físico.