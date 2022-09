Monaguillos de exportación

La iglesia de Manga se construyó en un lote donado por descendientes del General Dionisio Jiménez. Rey Borda Martelo siempre ha lamentado que sus antepasados perdieran extensas tierras en el barrio, y no se cansa de repetir: “De eso solo nos quedó la mondadera”. Los curas Wolfrang (alemán), Frigolín y Ángel los consolaban diciéndoles: “Ustedes serán bendecidos por Dios y encontrarán la riqueza en el reino de los cielos”. Polito Borda y Rey nunca estuvieron convencidos de las videncias de los curas, pero como su madre Anita Martelo era una santa recibían con resignación cristiana esas palabras esperanzadoras.

Los Borda no quisieron ser monaguillos y cedieron sus cupos a Javier Castelblanco, José María Vellojín, Gonzalo Vellojín y Javier Ibarra. Ese trabajo era bien remunerado pero no contentos con ello, además de robarse las hostias se tomaban el vino y les daban constantes pellizcos a las limosnas. Cuando había matrimonios se peleaban por recoger las ofrendas. Por esos años los matrimonios de los ricos eran más frecuentes en Manga y ellos conocían bien esas billeteras. Cuando Javier Ibarra contaba la plata, Gonzalo no le quitaba los ojos de encima. Esa exhaustiva auditoría los convirtió en socios inseparables. José María y Javier Castelblanco de esa empresa no veían una.

Una vez Javier Ibarra hizo de San José en Navidad. Su mamá le pagaba al “Burras” alquiler por su burra. El animal lo pateó y Javier respondió pegándole con el bastón. Fue tal la alharaca en plena procesión que el cura lo cambió por José María Vellojín, quien cumplió el encargo mejor que el mismo santo. Javier Ibarra contaba: “Cuando cerraban la iglesia nos quedábamos adentro y en el altar cerca los osarios decíamos misa para nosotros mismos. El flaco que tocaba las campanas nos acompañaba, y como tenía buena voz les cantaba a los muertos”.

“Por el extraordinario trabajo que cumplían”, monseñor López Umaña los escogió para instruir monaguillos en las iglesias vecinas. Menos mal que nunca supo de las travesuras que hacían, pues además de la pérdida del trabajo los hubiera excomulgado. Más tarde José María Vellojín falleció. Su hermano Gonzalo partió a islas Canarias. Javier Castelblanco y Javier Ibarra viajaron a California (USA ) donde viven hace ya 50 años.

Rey Borda los considera cerebros fugados y dice que “jamás en la iglesia Santa Cruz de Manga hubo monaguillos mejor preparados”. Próximamente serán condecorados con las medallas Wolfrang, Frigolín y Ángel, acto que distinguirá a Colombia como el primer país que tuvo monaguillos de exportación. Un orgullo para Cartagena y un honor para el barrio de Manga que vio nacer a estos angelitos cerca de los majestuosos altares de su histórica iglesia.