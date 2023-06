Muere anciana en El Variedades

A mediados de los años treinta en el Teatro Variedades, murió una anciana de un infarto cuando apareció en la pantalla la canción Tomo y obligo, en la voz e imagen de Carlos Gardel. El Bad Bunny de la época. Años después pasó a llamarse Teatro Cartagena, cuyo predio forma parte de un proyecto hotelero. El viejo Teatro Variedades fue parte del circuito creado por Rafael Pinzón Riveros, oriundo de Bogotá y residente desde 1921.

Hacia 1940 el Circuito Pinzón (1931 – 1945) controlaba cinco cines: San Roque, en Getsemaní; Heredia en el Centro; Torices, en el barrio del mismo nombre; Dorado en El Toril y Capitol en Alcibia. A comienzos de los años sesenta, el Circuito VELDA (1938 – 1976) controlaba nueve cines: Padilla en Getsemaní; Colonial en La Quinta; Laurina en Lo Amador; Atenas en Lemaitre; el Teatro Manga; el Teatro España; el Myriam en El Bosque; el Variedades en Torices; y, el Circo Teatro en San Diego. El circuito de Cine Colombia (1927 a la actualidad) controlaba cuatro cines: Cartagena y Rialto en Getsemaní; el Granada en el Barrio Chino; y, el Caribe en Lemaitre. Otros cines eran el Miramar (1948 – 1982) de Víctor Nieto Núñez y el Teatro Colón (1951 – 1980) del Círculo de Obreros de San Pedro Claver.

Luces de Buenos Aires (1931, Adelqui Migliar) fue el primer largometraje sonoro protagonizado por el argentino Carlos Gardel. En Tomo y obligo narra un intenso y sensible triángulo amoroso con componentes de licor, celos y una amarga contención para evitar un crimen pasional. Elementos que constituían la banda sonora de la vida amorosa de las gentes en tanto sus avatares y sufrimientos. Pinzón proyecta la película en 1935 y es cuando muere la anciana en plena función. El empresario corrió con los gastos funerarios. Por algo Shakespeare escribió Romeo y Julieta, la gente también muere de amor.

Pedro Portela entrevistó a Pinzón para El Diario de la Costa, el 2 de agosto de 1967:

“- ¿Después qué hizo usted?

No me desanimé y traje artistas de cine para presentarlos personalmente en el Teatro Heredia, como Ernesto Wilches y Tórtola Valencia y, por fin, al gran Carlos Gardel, a quien aseguré quinientos dólares y pago de gastos de viaje expreso. La noche de su presentación en el Variedades fue amarga, porque desde la tarde se nubló amenazadoramente el cielo y yo ofrecía dos pesos por cada lucero que apareciera antes de las nueve. Gardel me decía: ‘No te afanés que yo te canto a la hora que sea’. Al fin se logró la función, la que con precios de veinte y cincuenta centavos la entrada produjo ochocientos pesos, una cifra fabulosa entonces”.

En un fatal accidente aéreo acaecido en Medellín el 24 de junio de 1935, fallece Carlos Gardel.