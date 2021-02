Mujer y trabajo

Próximos al Día Internacional de la Mujer, quisiera dedicar unas reflexiones sobre algunas reivindicaciones de igualdad aún vigentes, dado el persistente desconocimiento de estas garantías. El área laboral es un escenario en el que se han librado algunas de las más importantes batallas por esa equiparación al hombre en derechos y oportunidades; que se han materializando con matices gracias al activismo judicial posterior a la Carta de 1991. Es así que han surgido figuras como la protección laboral reforzada a la mujer gestante para garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones de igualdad. A manera de ejemplo en SU-075 de 2018 se manifestó que la finalidad de esa institución “es impedir la discriminación que, a raíz del embarazo, pueda sufrir la mujer, específicamente la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión de esa condición o de la lactancia”. Y en ese sentido EL FUERO DE MATERNIDAD es “una acción afirmativa destinada a garantizar que las mujeres no sean discriminadas en el trabajo a causa de su rol reproductivo”. Es bien sabido que las mujeres por su naturaleza, son cuestionadas en exámenes ocupacionales de ingreso sobre la fecha de su última regla y en ocasiones van más allá pidiendo exámenes de sangre tendientes a descartar tal situación. Conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico que siguen practicándose en la actualidad: “En ese orden de ideas, todo acto del patrono orientado a “sancionar” o a impedir el embarazo de la empleada, o a investigar si él existe para que de allí dependa el acceso, la permanencia, o la promoción de la mujer en el trabajo, se revela como ilegítimo e inconstitucional”(T-071 de 1997). Adicional a esto que resulta fundamental comprender que el derecho al trabajo tiene diversas aristas y momentos de protección como: fase precontractual, contractual y postcontractual; siendo todas oportunidad de protección; como lo vimos en la sentencia T-043/20 en la que se encontró probada la discriminación, y afirmando que se le había VULNERADO “el derecho al trabajo de la accionante, en su fase precontractual, al haberla discriminado por hallarse en estado de gestación, desconociéndose así la importancia que reviste esta garantía en el ordenamiento constitucional en cuanto valor fundante del Estado social de derecho (art. 1), prerrogativa que goza de especial protección, además de constituirse como una obligación social (art. 25)”. Es por esto que se reitera que las mujeres en esta circunstancias pueden acudir a la acción de tutela y evitar con esto que se consuman graves vulneraciones a sus derechos laborales y se proteja así mismo al que está por nacer. No lo olvides, no estás sola, busca ayuda.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho.