Museo Zenú ayer y hoy...

Allí está, frente al emblemático parque de Bolívar; el pórtico anuncia lo que adentro hay: historia, cultura, oro. En el primer piso, en la semioscuridad de un pasado milenario, se escuchan ocarinas, fotutos y demás instrumentos sonoros con que nuestros ancestros se comunicaban con su fauna y flora. Relajantes sonidos que nos retrotraen a los sabanales de ese profundo Bolívar grande. Un delicioso peregrinaje por 6.000 años de nuestra cultura. El recorrido puede hacerse teniendo como guía a un experto antropólogo quien sabiamente desnuda, orienta y corrige nuestra ignorancia crasa sobre nuestros antepasados. Un tour que imbrica en fantástica armonía flora, fauna, artesanía, tradiciones, mitos y leyendas con la meticulosa orfebrería y el elaborado oro Zenú.

El territorio Zenú, una subregión única, caracterizada, entonces y ahora, por el voluble clima que oscila entre ardientes veranos y pluviométricos inviernos. Es una simbiosis que así mismo traslapa ríos, lagos, ciénagas, tierras y pastizales en los cuales se desplazaban seres anfibios milenarios que debían vivir adaptándose de tal manera que en el mismo sitio donde un día remaban o nadaban al otro reptaban o caminaban y viceversa. Milenios que dejaron plasmados en adornos de todo tipo la más profusa orfebrería de oro, cerámica, piedra y conchas. En la colección predominan pájaros de todo tipo y plumaje. Y entre ellos llamó mi atención los coyongos. Esas aves de caminar displicente que, a orillas de ciénagas, caños y ríos, buscan el diario sustento y que son tan simbólicas que generaron una curiosa representación inmortalizada en la independencia de Cartagena y Mompox y que se exhiben año tras año en los carnavales de Barranquilla con una curiosa danza de un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Nuestro experto antropólogo nos enseñó, entre leyenda, mito y realidad, que estos pajarracos, enfrentados a una oprobiosa adversidad, optan en ocasiones por la absurda decisión de suicidarse.

Al salir del hermoso Museo del Oro Zenú la cruda realidad y la reforma de salud regresaron y con ella los coyongos. Está claro que es necesario dar no uno sino varios pasos hacia adelante para mejorar el primer nivel de atención, garantizar la medicina preventiva y corregir la desproporcionada distribución de atención en desmedro del campo. Pero no por ello debemos dar cientos de pasos atrás para devolverles la salud a politiqueros ineficientes, oportunistas y electoreros que nos llevarían, más temprano que tarde, a un suicidio colectivo. Ya lo decía Eduardo Galeano: “Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”.

*Profesor Universidad de Cartagena.