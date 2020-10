A finales de los años 60 y principios de los 70, alcancé a escuchar que, supuestamente, las baladas eran para las mujeres; y que los hombres que las escuchaban eran maricas, de manera que algunos (aunque estaban muy seguros de su heterosexualidad) se hicieron admiradores de esa música, pero de manera clandestina.

Asimismo, se decía que el vallenato era para los corronchos, que la salsa era para los marihuaneros, que el bolero y la guaracha cubana eran para los señores serios y que la música africana era para los maleantes. Con esta última pasaba lo mismo que con las baladas: tenía, entre la llamada “gente de bien”, algunos admiradores, quienes jamás admitían en público sus verdaderos gustos discográficos.

Algo de esas manías machistas y estigmatizantes he visto en la novela “Música para bandidos”, del escritor palenquero Uriel Cassiani, a quien (en honor a la verdad) estimo más como poeta que como narrador, lo cual no me impide aplaudir su esfuerzo por tratar de poner en la mesa de las discusiones socio-culturales el posible origen de las descalificaciones que, en un principio, sufren los procesos culturales surgidos de las comunidades marginadas.

En su novela, Cassiani se refiere, específicamente, a la champeta, pero está consciente de que el discurso discriminador ha tenido presencia en todas la Américas, no únicamente en la cuenca caribeña, en donde las etnias afros, indígenas y mestizas ocupan, en su mayoría, los renglones más fuertes del olvido.

Tomar 400 páginas para relatar formas reales de resistencia, no tiene mucha diferencia entre los que comparten la sentencia según la cual todo es de todos y ningún hijo de Dios muere boca abajo.

Así se desenvuelven los pensamientos y las acciones de los personajes de “Música para bandidos”, un escenario multiforme donde el tambor de los tatarabuelos se reemplaza por el picó de vibrantes cabinas; y el solar montuno se convierte en una tarima de palo.

Se cree entonces que las estigmatizaciones sin fondo ocultan, a su vez, una especie de miedo o incertidumbre hacia todo lo que inventan los ninguneados. Siempre hay gato encerrado entre los sonidos primigenios que percutan y bailan los nietos del mestizaje, aunque con el paso de los tiempos terminen siendo el audiosímbolo que representa en todas partes a la misma tierra que, de tanto atajarlos, los vuelve incontenibles.

“En ceremonias para criaturas de agua dulce”, el primer libro de poemas de Cassiani, los versos encierran, muy sutilmente, lo que se grita en la música que prefieren los bandidos, según el imaginario descuartizador. Aunque cada cuerpo nace con su música por dentro.