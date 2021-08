Nada que agradecer

La violencia contra la mujer en Afganistán es endémica. Matrimonios forzosos y prematuros, violencia doméstica, “asesinatos por honor”, violaciones y la desposesión son algunas expresiones de este fenómeno. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional y la valentía de muchas lideresas en dicho país que habían permitido avances en la materia; con la retoma del poder por parte del Talibán, dichas mujeres ya empiezan a sentir el rigor del régimen con feminicidios por el uso de ropa “inadecuada” de acuerdo a la sharía, y la pérdida de sus derechos humanos. Ante las impactantes imágenes de estos días, los ojos del mundo se posan frente a la gran crisis humanitaria que enfrentan y que lamento profundamente. Jamás me sentiré totalmente libre si otra mujer no goza de los mismos derechos. También lamenté escuchar decir que las colombianas deberíamos agradecer vivir aquí, y no en opresión semejante; lo mismo sentí con la celebración de la condena a 7 militares por la violación de una niña indígena como un triunfo de la justicia. “Es reconocido que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección”, no siendo Colombia la excepción. No, no estoy agradecida, porque todo sigue mal. ¿Militares abusan de una menor indígena? ¿Nuestra Fiscalía los acusa por “abuso” y no por “violación”, obteniendo con esto un castigo menor? Según la Justicia los soldados no la violaron; sino que la niña consintió la relación con los 7 hombres. Querido lector: ¿está dispuesto a creer que una niña de 12 años, indígena, sola, decidió tener relaciones sexuales con 7 hombres armados que no conocía? Esta es una condena que lejos de ser ejemplar resulta revictimizante, porque invisibiliza la violencia de género ejercida en una persona que debía tener toda protección por su condición de niña y perteneciente a una minoría étnica. Los delitos sexuales en niñas cometidos en Colombia obedecen a un patrón de conducta sistemática y generalizada; incluso en el interior de las Fuerzas Armadas, donde de acuerdo con la declaración hecha por un comandante del Ejército, desde 2016, 118 militares han sido investigados por conductas idénticas. Estos procederes institucionales nos deben llevar a reconocer que persiste un fenómeno de violencia de género estructural en nuestro país. ¡Afganas y colombianas tenemos nada que agradecer!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho.