Nadie les cree

El Concejo Distrital, sin duda alguna, es la institución más cuestionada en Cartagena, y no por cosas menores. Por lo menos en los dos últimos periodos se han desatado grandes escándalos por presuntos hechos de corrupción, como el caso de la contralora Nubia Fontalvo y Manolo Duque; la captura de la presidenta de la corporación porque encontraron un kilo de cocaína en el vehículo donde iba acompañada de su pareja sentimental.

Por el escándalo de la contralora Fontalvo, el Concejo tuvo que designar a Freddys Quintero como contralor encargado, pero eso duró 6 largos años y ahora en medio de otra polémica designaron a Rafael Fortich. Los procesos de elección para contralor Distrital siempre han tenido ruidos por la poca transparencia con la que se ha manejado el proceso. El año anterior un sinnúmero de quejas que culminaron con una fallida prueba. La Universidad del Magdalena no brindó garantías durante los exámenes que llegaron abiertos, las reglas no estuvieron claras y lo declararon desierto.

Este año vuelven a intentarlo y vaya sorpresa, un solo oferente se presentó, la polémica Corporación Universitaria de la Costa (CUC), que ha sido duramente cuestionada por procesos de selección en otras zonas del país como es el caso de Barranquilla, Valledupar, Putumayo y Pereira, al punto que el veedor César Cárcamo la califica como “la universidad más cuestionada del país”.

Lo curioso del caso no es todo lo que ha ocurrido con la universidad, es que el comité evaluador conformado por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo, Laura Valdés Bohórquez y el director financiero del Concejo, Ahisamac Rodríguez Hernández indicaron que la institución universitaria habría presentado una oferta con precios artificiales, lo que calificaron como “una posible estrategia anticompetitiva o colusoria”, toda vez que es un 31.7% inferior al costo.

Aunque ese argumento tenía peso, no lo detallan en la evaluación. Pero todo esto quedó como un saludo a la bandera, porque posteriormente cambian de opinión, tras recibir una respuesta de la CUC, con la que determinan que “no se puede concluir que la oferta es artificialmente baja”. Y no solo recularon, sino que aceptaron la propuesta: “El Concejo Distrital de Cartagena de Indias ha decidido aceptar expresa e incondicionalmente la propuesta presentada por ustedes (...).

Nadie les cree. Son este tipo de actuaciones de algunos cabildantes las que le restan credibilidad al Concejo de Cartagena. No son las denuncias ni cuestionamiento que se les hace en medios de comunicación o redes sociales, son las acciones tan poco transparentes las que no permiten que se les crea. Ojalá el contralor ya no esté negociado, acordado y elegido. ¿No quieren que les llamen corruptos? Actúen transparente.