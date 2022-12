La Navidad: la gran excusa para volver a amar

Diciembre llegó con su ventolera, parafraseando una de las estrofas de la canción del barranquillero Rufo Garrido Gamarra, que hace parte desde hace años, del cancionero navideño del Caribe. Vientos de familia, de reencuentros, de novena, villancicos y árboles decorados con luces, pero sobre todo de infancias que esperan con ansías el merecido aguinaldo. Colombia está ubicada en un punto que se conoce como la Zona de Convergencia Intertropical, en donde confluyen corrientes de vientos provenientes de los hemisferios Norte y Sur del Continente. Y en antaño, esos vientos soplaban fuertes y daban a nuestro corralito un ambiente fresco casi primaveral.

Esas brisas fuertes casi que han desaparecido, como a su vez están desapareciendo las costumbres decembrinas en torno a una festividad religiosa que se centra en el natalicio de aquel judío de Galilea, del cual solo se sabe lo que la Biblia cristiana recogió en el Nuevo Testamento. Todo lo que ha rodeado a la Navidad se construyó a través de sincretismos depurados y adaptados quizá a la tremenda necesidad humana de recordar, conmemorar e inmortalizar, casi que pretendiendo como en la obra de Gabo, Cien años de Soledad: ganarle la batalla al olvido.

Se han cambiado las verbenas de barrio, por largas filas en los centros comerciales. Tradicionalmente, las familias tenían como epicentro el compartir momentos de armonía y gastronomía diversa, pero con ese toque especial que solo se le ponía a la comida en Navidad. Se ponían una y otra vez en los equipos de sonidos los “Cañonazos Bailables” dándole a estos jolgorios un sello perenne.

Desafortunadamente con el pasar del tiempo la Navidad se centró en los regalos, lo que conllevó a las sociedades occidentales a reducir estos festejos a un consumismo incesante, que a más de uno lo ha sumido en la depresión por la imposibilidad de dar y comprar, lo que los demás desean, sobre todo los hijos.

Se nos está olvidando que la verdadera razón de ser de la Navidad está en nuestra esencia primigenia que nos separa de la bestia y nos acerca a Dios: el amor. Pero no cualquier amor, el mejor de todos: el amor al prójimo, que no necesariamente se traduce en dar lo material para demostrarlo, más bien hay que centrarlo, en el perdón, en la reconciliación y en la sencillez sanadora de un abrazo sincero. Precisamente en la conmemoración del nacimiento del Nazareno, que para algunos no corresponde realmente a estas fechas, se deben renovar todos los más elevados sentimientos que se desprenden del amor, lo que se concreta en el famoso mandamiento donde el maestro Jesús basó su revolucionaria y quizás un poco mal entendida doctrina: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” [Mateo 22:37–39].

*Abogada, docente investigadora.