Necesitamos un cambio

Todos estamos de acuerdo en que Cartagena necesita un cambio, pero hace falta ponernos de acuerdo en la necesidad de que cada uno muestre su compromiso y el listado de lo que debe cambiar para que la ciudad cambie. Los procesos usan una metodología para transformar entradas en salidas llamadas resultados, por eso, a igual metodología los resultados seguirán siendo los mismos o peores, visibles año tras año en los resultados del Proyecto Cartagena Cómo Vamos, en los datos e indicadores de educación, seguridad, salud, pobreza, acción tributaria, acción ambiental, movilidad, accidentalidad e incluso, en lo que cada ciudad aporta en la posición de Colombia según mediciones anuales de Transparencia Internacional. Pero Ishikawa dice, no hay efecto sin causa, por eso no existen premios y castigos, solo existen efectos o consecuencias.

En los procesos de gestión y participación ciudadana, los actores involucrados siempre somos los mismos, las personas que andamos y nos movemos en las calles, bien sea en condición de ciudadanos o simples habitantes, bien sea como parte de la sociedad civil o como parte de la sociedad civil, pero cada uno para poder actuar necesita la actuación del otro, desde una visión positiva o negativa, siendo positiva cuando los procesos generan resultados representados en bienestar colectivo con impacto en mejoras de la calidad de vida de la gente, mientras los de visión negativa generan beneficios individuales o para grupos particulares, de hecho, una gestión pública eficaz, eficiente y efectiva no será suficiente para trazar el cambio hacia el desarrollo socioeconómico sostenible, si no cuenta con la actuación acertada, motivación y apoyo de la gestión civil, por eso el cambio no depende de uno, el cambio depende de todos, porque todos tendremos algo que hacer y algo que dejar de hacer.

Necesitamos cambiar trampas por transparencia, dejar de buscar el causante del problema para buscar la causa, dejar de comprar la dignidad del otro, dejar de encontrar argumentos para justificar vender nuestras decisiones, cambiar la expresión, cómo voy yo ahí, por yo no voy ahí, dejar de censurar en el otro nuestras propias actuaciones, cambiar los buenos discursos por buenas prácticas, actuar por convicción y no por evitar un castigo o sanción, dejar de pensar en el derecho de uno olvidando el derecho del oro, dejar de pensar en el derecho olvidando el deber, porque es imposible que alguien satisfaga un derecho, sin que él u otra persona haya cumplido un deber.