En su evolución, la psiquis humana desarrolló complejos artilugios que Sigmund Freud denominó mecanismos de defensa, recursos inconscientes que falsean la realidad, con el fin de facilitar nuestra adaptación. Recurrimos a construcciones mentales que podamos admitir como ciertas. Uno de ellos, la represión, no permite el paso de material inconsciente a la conciencia, por ser su contenido moralmente inaceptable.

La negación es otro mecanismo de defensa que conduce a negar aquello que nos resulta desagradable o inconveniente para nuestros propios códigos internos o para nuestros intereses. La negación es la base de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y hasta las creemos, e intentamos que la gente también las crea.

Aunque hay muchas formas de negar, un ejemplo clásico es la fábula de Esopo, escritor griego 600 años a. C., “La zorra y las uvas,” que, según el relato cuenta que la zorra sedienta y hambrienta con un sol canicular encontró unas uvas apetitosas y maduras, por más que brincó no las pudo alcanzar, entonces dijo, “esas uvas estaban verdes y me iban a indigestar”. La negación, permitió a la zorra manejar la frustración.

Tal vez el caso más prominente relatado en la Biblia es la negación de Jesús, en uno de los pasajes de la última cena, cuando Jesús le dice a Pedro, quien se jactaba de ser el más fiel de los discípulos, el único que andaba armado y dispuesto a defender la fe con su vida: “Esta noche antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces”.

Pedro seguía a Jesús y también a otro discípulo. Este discípulo entró al patio del sumo sacerdote, Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Pedro estaba de pie, calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿No te vi yo en el huerto con Él? Y Pedro lo negó otra vez, al instante cantó el gallo. Juan 18:15-27. También se niegan de manera consciente y estratégica, relaciones afectivas, de amistad o parentesco, recordemos el bolero “Niégalo todo” de Germán Rosario Rivera, “El jíbaro de Camuy”, Puerto Rico, interpretado por Julio Jaramillo; en algunos casos negamos para eludir responsabilidades políticas, ejemplo: “Yo no lo crie”, “esa reforma no es mía” o cuando llamamos “cerco humanitario” al secuestro. Esperemos, que el próximo Viernes Santo algún gallo cante y se aclare todo.

*Psiquiatra.