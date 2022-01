Negociación sector público

El Decreto 160 de 2014, la Sent. C- 1234 del 2005, los Conv. OIT N° 151 y 154 reglamentan la negociación colectiva en el sector público y definen con claridad unos términos taxativos y garantías que los servidores públicos deben acatar y cumplir.

Las organizaciones sindicales aplicamos el art- 55 de la CP de 1991, como la columna vertebral del diálogo social con resultados, implicando relacionamiento, entendimiento, respeto, reconocimiento mutuo, como gobierno y como Estado.

La negociación colectiva es un elemento que contribuye a mantener la paz y favorece la estabilidad de las relaciones laborales en los entes territoriales y descentralizados, sin acudir a desgastantes quejas, querellas, denuncias penales.

El fin de fomentar el diálogo social, es para aportar al desarrollo económico y social, darle al servidor público las mejores herramientas posibles y reconocimientos para que pueda sentirse orgulloso de su labor con mejores condiciones dignas y justas.

Peticiones para acabar la injusticia laboral, a nivel distrital, departamental, municipales, ejecutar políticas públicas de trabajo decente, con la aplicación de las sent C – 614 de 2009 y C- 172 del 2012, no más contratos basuras indignos.

Manejamos la globalización de la lucha sindical, propuestas para la innovación y autotransformación de las organizaciones sindicales como constructores de democracia, equidad social y para ser más incluyentes, incidentes y modernos.

Todos somos conscientes que, sin los trabajadores, sin su fuerza de trabajo, no habría función social, ni desarrollo para ningún Estado, organización empresarial pública o privada, construir juntos la autosostenibilidad es muy fundamental.

Es inaplazable seguir avanzando en la legislación de los procesos de negociación estatal, con racionalidad en términos de objetividad, investigación, conocimiento e información, armonizados con los ingresos, presupuestos y los planes de desarrollo.

Las centrales CUT, CGT, CTC, la federación Únete, exigen a los alcaldes y gerentes de entes descentralizados, de San Estanislao de Kotska, Soplaviento y Cantagallo, cumplir estos mandatos constitucionales y legales, no exponerse a sanciones.

Hemos acordado la sistematización de los acuerdos colectivos suscritos con el Estado desde el 2013 al 2021, mejorar los términos incumplidos en las mesas de negociación y las comisiones de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Pactar garantías laborales irrenunciables de los tercerizados, sustitución patronal, estabilidad, derechos sindicales y negociación colectiva de la vigilancia, aseo, PAE.

*CUT Bolívar.