La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a participar en los gobiernos en condiciones de igualdad. De allí se desprende la obligación de los Estados de desterrar cualquier clase de nepotismo, pues ha sido reconocido como una forma de corrupción. Según la RAE, se trata de una desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos, hoy se entiende además como una acción de fraude en la que se promueve y se nombra de manera directa o indirecta a los familiares y amigos en los cargos de la administración pública. En esta dinámica el mérito no cuenta, ya que lo importante es mantener una buena relación con el mandatario. Y, justamente por ser esta una práctica habitual, generalizada y hasta “permitida” es que proliferan los “sapos” y “lagartos”.

No se discute que hay un impulso natural y casi que sensato por propiciar el bienestar social y laboral de los amigos y parientes. Sin embargo, los líderes deben estar más allá de ese tipo de prácticas y procurar el bien común, lo que se logra nombrando a personas altamente capacitadas para cumplir con los fines estatales.

Esta situación a veces es paradójica porque el gobernante no está obligado a tener gabinetes y demás empleados que estén por fuera de su grupo de confianza, más aún en estos tiempos donde la traición, ingratitud y maldad son endémicos. Lo imperativo es que el líder se rodee de trabajadores competentes para cumplir las funciones. Hoy en día lo que estamos viendo es que se contrata no por la solvencia académica y profesional, sino por la capacidad de conseguir votos y, salvo contadas excepciones, a un profesional respetuoso le resulta muy difícil reclutar votantes. Lo anterior justifica la postración en la que nos encontramos, observamos que las entidades no cumplen su misión y la sociedad cada día se encuentra más insatisfecha, mientras el personal apto está relegado.

El nepotismo va en contra del desarrollo de la humanidad, aniquila la igualdad social y la posibilidad de acceder a la administración pública por mérito y ello representa un mal común. El sistema corrupto está dado para que el círculo íntimo de los administradores llegue a los cargos por hacer parte de la telaraña de amigos y familiares, mientras los de ruana permanecen sin opciones.

Este no ha sido un mal exclusivo de Colombia y tampoco del sector público, pues también se evidencia en la empresa privada. De hecho, es una de las grandes llagas del mundo y ha estado presente en todas las culturas. Sin embargo, su generalización no nos puede permitir desconocer el daño que se causa con ese inaudito patrón de desigualdad que, unido al clientelismo político, son la combinación perfecta para convertir la cosa pública en una caja menor destinada a coartar el progreso.