Reformas sin revolución es lo que plantea María Fernanda Cabal, sin los discursos rimbombantes e incoherentes de Petro, el que me evoca a Benito, un loquito que decía que cuando fuera alcalde de Cartagena iba a colocar un abanico en la cima de La Popa para mitigar el calor, y le iba poner tapas a los volcanes para que no echaran fuego. Las propuestas de la Cabal me recuerdan al ‘New Deal’ del presidente norteamericano F. D. Roosevelt cuando recibe de Herbert Hoover un país en bancarrota moral y económica por los efectos de la gran depresión del 30 (léase Pandemia y acuerdo Farc-Santos, que genero la nueva Guerra de la Coca).

Exactamente hace 89 años, como quien dice un siglo, tiempo mismo que nos lleva en desarrollo USA, Roosevelt empieza la gran revolución de las vías terciarias para dinamizar la economía norteamericana, con el desarrollo de la agricultura y las obras públicas viales, que posteriormente D. Eisenhower desarrolla con la Ley Estatal de Carreteras.

El ‘New Deal’ de la Cabal tiene entre sus objetivos ayudar a la gran masa laboral de trabajadores informales que no tienen acceso al empleo formal y que han quedado devastados por la pandemia, haciendo una reforma al mercado financiero, ese que le niega el crédito a más de cinco millones de pequeños empresarios que tienen que buscarlos en el cruel sistema del ‘paga diario’. Reforma del mercado financiero que empieza con la Revolución Digital que ella plantea, permitiendo el acceso a recursos financieros, aprovechando la tecnología para desarrollar servicios en línea, a la medida de las necesidades de los empresarios del campo y la ciudad.

“Es el banco el que va al campo y no el campesino a las oficinas donde debe esperar para que lo atiendan”. El Rappicredit, por ejemplo, empresa de colombianos que ha iniciado una revolucionaria accesibilidad al crédito, 100% digital, de libre inversión, prácticamente sin requisitos, muy fácil de adquirir. El que ha tenido mucho éxito en Brasil y que en Colombia el oligopolio bancario les cerró las puertas por la gran cobertura que estaba logrando.

El ‘New Deal’ de la Cabal no necesita de una revolución, sino de grandes reformas: por ejemplo y con carácter de urgencia, al Poder Judicial, cuya inoperancia es tal que se ha convertido en un generador de violencia por los altos niveles de impunidad y corrupción. La seguridad ciudadana, que se desmontó al desbaratar la ‘Seguridad Democrática’, desmantelar el aparato de inteligencia de la Fuerza Pública, y darle el monopolio de las armas a la delincuencia. Y la reforma a la JEP, cuyos jueces no evidencian parcialidad en sus decisiones, debido a que algunos son adeptos a la ideología de izquierda, y hasta ahora su único propósito ha sido perseguir al expresidente Uribe, a los militares que lo acompañaron en su gobierno y a los supuestos enemigos de la paz.