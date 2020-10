Ni bailan ni dan barato

Un antiguo refrán aplicado al que iba a la fiesta y no llevaba pareja decía que se podía pedir el barato (permiso) que era bailar una canción o parte de esta con la compañera de baile de alguien más, claro, había quienes no gustaban de dar el “barato” como a muchos alcaldes y secretarios que por no ser el proyecto o idea de su iniciativa se niegan y lo inducen al sueño de los justos.

Alcalde William, su lucha por la corrupción es aplaudida y la ciudad necesita que usted continúe con ella hasta sus consecuencias, pero paralelamente la calidad de vida de una ciudad se mide con resultados de gestiones e inversiones que desde lo sencillo a lo complejo no le es obstáculo la realidad encontrada o la relación con quienes están en la coadministración y que usted, por la filial a grupos tradicionales y comportamientos individuales generaliza apartándolos.

El estudio del presupuesto es clave para la inversión de nuestro plan de desarrollo en este cuatrienio, debe ser estudiado bajo la armonía y la objetividad, invitar a los funcionarios que restablezcan el sentido de pertenencia, la administración es una sola pues en los corrillos se habla de la división de muchos de sus seguidores y la pelea por el manejo de decisiones como en el punto final y pago de déficit en la hacienda pública.

Enviamos con sus funcionarios alerta sobre los recursos pagados por contaminación de la bahía, proyectos para que usted presentara cómo implementar la tarifa diferencial en Transcaribe para jóvenes y adultos mayores, reglamentación de los parqueaderos existentes y el parqueo de las calles que proporcionaba más de $1.000 millones mensuales, atención a la playa piloto, organización reactivación económica que no es igual a reapertura, el vencimiento de la prórroga de alumbrado, empréstito o emisión de bonos que le permitan cumplir su plan de gobierno en la lucha contra la pobreza, aplicación de los acuerdos del cáncer de seno, protección de La Popa, emergencias médicas, suspensión de bebidas azucaradas en colegios públicos en niños menores, plan maestro de la bicicleta, protección al circuito cultural, entre otros.

Para ejemplo, hoy devuelven otro proyecto que busca estímulos tributarios a quien contrate solamente mujeres cabezas de hogar como lo hace Crepes and Waffles y la sustentación por la hacienda pública no satisface. Alcalde, la reactivación económica es inmediata, se requieren modificaciones tributarias, ya que el estatuto integral se gasta un año por ley para su aplicación, la reactivación de la construcción se hace con una modificación excepcional que habilite lo anulado por el tribunal ya que el POT se demora más de un año en su finalización y por decreto no se puede habilitar y los insumos entregados por Fonade fueron extemporáneos en un convenio ya clausurado.