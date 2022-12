Ni política ni religión

Cuando mamá dictaba esta ley ella sabía que podía armarse el zaperoco como pasó años atrás cuando mi tío Giovanni del Prete casi se lía a puños con mi papá por una discusión de política, es que la política puede separar familias enteras.

Ejemplo: tengo un primo a quien quiero mucho y a toda su familia, es un gran skipper y con él hace un tiempo ganamos 4 regatas seguidas, bueno él no es solo uribista, él es furibista, y hace días me tildó de petrista por haber escrito una columna defendiendo a los 600 indios Emberas hacinados en una terraza sin agua, con un solo baño con cambuches hechos con bolsas de basura y según mi primo esta gente se la pasa “pateando la lonchera”.

Pero quién dijo que hablar de derechos humanos es ser comunista, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy cristiano, claro que no soy cristiano de una iglesia sino que sigo la filosofía del primer subversivo de la historia Jesucristo.

Qué tal esto: Ama el próximo como a ti mismo, entonces cómo se van a quejar cuando decimos que quien tiene más debería pagar más impuestos, deberían pagar un impuesto específico contra la pobreza.

Yo estoy en mi Cartagena de Indias del alma, ustedes saben que yo defiendo a mi ciudad, pero hay hechos que son indefendibles. Ahora resulta que Cartagena se volvió destino mundial de las bodas jetsetteras las más caras, se habla de centenares de millares de dólares en una ciudad donde la mitad de la población come máximo dos veces al día, hay gentes que está sufriendo hambre, cuyos barrios están inundados de mierda porque no tenemos alcantarillado para los pobres y hay niños que juegan en la vecindad donde hay ríos de mierda, y no es exageración y no es ser comunistas.

Cristo dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y cada boda del jet set y del jeep set se gasta millonada en fuegos artificiales, quemar pólvora en gallinazos, estoy proponiendo un pequeñísimo impuesto para combatir el hambre y la pobreza.

La otra que tengo por mi fundación y los comedores sociales, “dejad que los niños vengan a mí” y nosotros en Colombia no dejamos que los niños vengan a nosotros, hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucho acoso sexual.

Odio decir esto, pero esta es la dura realidad, niñitos trabajando, niñitos alquilados para mendigar. Y la tragedia del Plan de Alimentación Escolar. El alcalde de Cartagena, William Dau, acaba de ordenar una investigación al Departamento Administrativo Distrital de Salud. Más de una vez se han encontrado alimentos en pésima condición y unos precios ridículos, todavía recordamos las pechugas a 40.000 pesos.

¡Plop! Ni política ni religión.