Niños de Revivir de Los Campanos

A los primeros niños los conocí hace 3 años con mi hijo menor Matteo, visitamos un proyecto de ludoteca en Revivir de Los Campanos, ocho niñitos sentados en sillitas Rimax sin un libro que leer, sin un juguete, con una señorita voluntaria que hacía milagros para mantener el interés de los críos. Allí nació la intención de ayudar y armado de una santa inspiración busqué y encontré: fueron ángeles los que hicieron el primer milagro que definió el derrotero de la fundación, mi amiga Elisa Thiriez me llenó de libros y de útiles escolares, mi sobrina Diana de peluches y juguetes varios, mis nietos Miranda y Lorenzo también con libros y juguetes, Mayra Rodríguez y mi prima Vivian, más prácticas, aportaron el primer mercado. Cuando vimos la felicidad y el interés de niños y madres entendimos que por allí era la cosa, nació la idea de la fundación y busqué la ayuda de un cartagenero de la casta y la buena suerte, quiso que se uniera al proyecto el indio Rodríguez, fundador y director de Corazón Contento. Siempre repito nuestra extraña colaboración que debería ser un ejemplo para el país, él es uribista furioso, yo soy verde y santista y en el pasado ya habíamos tenido nuestros encontronazos pero desde que comenzamos a trabajar para la comunidad no hubo más ni un dime ni un direte y toda la energía que gastábamos en discutir de política la redireccionamos a un fin que compartimos: el bien común y un amor infinito para Cartagena y el país. Bueno, pero sigamos con los logros de estas criaturas que no tenían nada y cuando se le dio la oportunidad la aprovecharon al máximo y hoy son una estructura que funciona y los ocupa, los alimenta y los educa. Una gran líder, Agripina Perea, nos ayudó a recuperar la casa y ahora tenemos una huerta comunitaria y un comedor social que sirve más de mil almuerzos semanales, esta realidad nos estresa todos los días pero con la ayuda de los generosos donantes logramos ya el segundo año de funcionamiento. Mi orgullo más grande es el club de lecturas, un ejercicio que es lectura y comprensión, es obligatorio en cada clase, han tenido clase de yoga con la maravillosa Paola, clase de canto con la soprano italiana Laura Redini y Simón Olano, clase de expresión corporal, de meditación y tienen tabletas para navegar en la red, ya que la Fundación dotó la casa de servicios e internet. En nuestros escasos tres años hemos tenido eventos multitudinarios, por dos veces hemos llevado 400 niños al Centro de Convenciones para asistir a una comedia musical, hay que ver el buen comportamiento de los niños, aplaudieron y entendieron la obra y felices se tomaron fotos con los protagonistas.

Estos niñitos ahora son unos alumnos y unos miembros de la comunidad perfectos. Por eso una vez más les pido a los cartageneros que nos ayuden con donaciones y arroz.