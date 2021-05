“No” (a todo)

En nuestra política criolla los políticos que ganan más aplausos o likes (no votos), son aquellos a los que a todo le dicen que no. Para ellos es más fácil ganar adeptos con sus críticas que con propuestas. El no sin argumentos es sinónimo de queja y la queja siempre será, según su teoría, “el sentir del pueblo”.

Se sienten como pez en el agua rechazando, gritando, en ocasiones especulando y desinformando, con tal de nadar contra la corriente. Aprovechan cualquier equivocación del mandatario de turno para sacar pecho, porque su filosofía es atajar las ideas del otro; porque las suyas, si en verdad las tienen, son según ellos las mejores para el desarrollo que requiere el lugar que habitan, desarrollo que tampoco se ve cuando llegan al poder (si es que llegan, porque algunos prefieren estar cómodos, siempre desde la misma orilla de la indignación constante, como concejales, por ejemplo).

Si el gobernante pone o quita el toque de queda: no. Si impulsa el turismo: no. Si pone o quita el pico y cédula: no. Si respalda las marchas pacíficas: no. Si manda a la fuerza pública a controlar actos vandálicos: no. Si da vía libre o suspende la alternancia en los colegios: no. Si propone subsidios a empresas: no. No, no y no...

Así se la pasan; tienen su nicho, que crece cuando le suben el volumen al no por sus redes sociales. Pareciera que les encantara ver el mundo arder: en Twitter se dedican a escribir hilos que forman unos nudos agresivos entre todos los comentarios incendiarios que suman. Ser tendencia es su objetivo principal. En Facebook, ni se diga, ya varios son expertos en hacer memes.

Ahora bien, no confundamos ese no con callar, con permitir actos de corrupción, con decirle sí a todo sin analizar, evaluar, contrastar ni exigir resultados. No. Se trata de estar abiertos, de empujar juntos iniciativas por el bien de la sociedad.

Sorprende la respuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando María Jimena Duzán le preguntó por la reforma tributaria: “Es que lo fácil es decir no. ¿Cuál es la contrapropuesta?, es fácil ser Youtuber, lo que es difícil es ser serio, riguroso, y no causarle más dolores a la sociedad. ‘No sirve un solo artículo’, ¿en serio?. (...) El Congreso está jugando de Youtuber y de ‘salgamos a la calle’. Hoy vinieron los pela’os a gritar a la Plaza de Bolívar: ‘Petro, Petro’, ¿salió Petro a acompañarlos en su marcha?, ¿ha puesto un pie en la calle?, ¿les ha dicho cómo es que va a recaudar ingresos para poderles cumplir? No. Él está detrás de una biblioteca divino, mientras a los pela’os los están levantando en la calle, poniéndolos de carne de cañón. ¿Qué propuesta concreta está haciendo? y él es senador, y como él, varios”.

Hoy, el comité del paro se reúne con el Gobierno nacional. Ojalá, de ambos lados, decir que no, sea la última opción.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz