No bote su voto

Hace casi 2.000 años, el sabio Akiva llegó a una ciudad. Tocó muchas puertas pero nadie le ofreció posada ni encontró un lugar donde pernoctar. Mientras abandonaba la ciudad para dormir a la intemperie, musitó con serenidad: “Todo lo que Dios hace lo hace por bien”. Tan solo llevaba un gallo, un burro y una lámpara. Una fuerte brisa le apagó la vela, un gato se comió su gallo y un león se comió su asno. Ante todas estas desgracias y pérdidas el rabino insistió con conformismo: “Todo lo que Dios hace lo hace por bien”. Ya en la madrugada una pandilla de forajidos invadió la ciudad, agredió y robó a todos. El rabino se salvó por estar en las afueras y como no tenía ni velas ni gallo no llamó la atención de los atacantes. Con esta historia se enseña que hasta las peores cosas suceden por una razón y que, aunque esta no sea aparente, más temprano que tarde será evidente. La historia de Job enseña algo parecido. Para todas las religiones monoteístas una gran pérdida o desgracia, hasta la muerte, debe ser seguida por la resignada aceptación de la decisión divina. A la muestra un botón: para los judíos, durante el entierro de un ser querido los familiares deben, a pesar del inmenso dolor, decir: “Baruch dayan Ha’emet” “Bendito sea el verdadero juez”.

No sé qué tan creyentes sean los cartageneros pero, por los hechos de los últimos lustros, uno pensaría que son el pueblo más pasivo ante tanta capacidad de resignación de su trágico destino. No de otra manera se entiende que luego de décadas de desidia y abandono sigamos en las mismas: una inmensa mayoría resignada que se abstiene de votar y deja, por omisión, en manos de otros nuestro futuro; otros muchos botan el voto por los mismos y dilapidan la única oportunidad de cambiar la realidad que esos nos pretenden imponer y el futuro que nos han destruido, comprados por unas cuantas monedas o por la promesa de un puesto; y unos pocos, la inmensa minoría, ha votado por convicción sabiéndose de antemano perdedores.

Para el próximo domingo tenemos otras elecciones, una nueva oportunidad de cambio, de dejar a un lado tanto conformismo. No hay opción para ese abstencionismo irresponsable que facilita la compra de votos y la corrupta manipulación. Hay algunos buenos candidatos, sin cuestionamientos éticos, morales o legales y que garantizan que cumplirían, por fin, los cuatro años. Candidatos que, en múltiples debates, presentaron planes y propuestas, unas más concretas que otras, tan interesantes que deberían ser llevadas a la práctica, independiente de quien gane. Existe, también, la opción del voto en blanco que podría tener algún impacto, si hubiera sido más organizada. No les diré por quién votar, solo que no votar es la mejor forma de botar a la basura las oportunidades de la ciudad y nuestro futuro. En estas elecciones, al menos, el verdadero juez es cada cartagenero.