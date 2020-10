No es Aquarela, es la inequidad y negligencia

Cartagena es referente indiscutible de belleza e historia en el ámbito internacional. En su posicionamiento juega un papel clave la inclusión de su conjunto monumental en la exclusiva lista de Patrimonio de la Humanidad (1984). En contraste, los negros y raizales descendientes de quienes construyeron las fortificaciones han tenido un tratamiento desigual, que hace sombra a las luces que la hacen brillar. Llama la atención la andanada institucional contra el proyecto habitacional Aquarela, que mañana completa 3 años de parálisis. Mincultura, tratando de tapar su falla institucional, al no adoptar oportunamente los planes de protección requeridos por la Unesco, ha buscado apoyo en la Procuraduría, la Fiscalía y ahora en la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, para aumentar la presión sobre el Distrito, a quien solicitan demoler la torre sin que exista una orden judicial. La desconexión de las autoridades con las necesidades de los cartageneros es total. Da pena ver que, en medio de la crítica situación económica y social de la ciudad, lo único que importa es ver caer un edificio. La Heroica no podrá recuperar el sitial de honor que le corresponde, si deliberadamente se omiten las cifras de pobreza, hoy superior al 26%, de indigencia que alcanza ya el 3%, desempleo que se sitúa en 20,5%, y déficit habitacional que hoy supera el 35%, erigiéndose en la ciudad más desigual e inequitativa del país*. Afirmar que si no se tumba el edificio, Cartagena pierde el título patrimonial es un sofisma. La Unesco es respetuosa de la soberanía de los Estados-miembro. En este sentido, una eventual inclusión de Cartagena en la lista de patrimonio en riesgo sería una acción contundente del organismo multilateral para poner a marchar un programa de preservación del conjunto monumental, tal y como se hizo con la Basílica de la Natividad en Belén, incluido en la lista de riesgo hasta el restablecimiento de su Valor Universal Excepcional en julio de 2019, cuando recuperó su título patrimonial. ¡No es entonces por un edificio! ¡Es por la negligencia de los responsables de su cuidado! Además, la Comisión de Icomos que visitó Cartagena en diciembre de 2017 fue más allá de Aquarela. El organismo pidió delimitar la zona de amortiguación de los Bienes de Interés Cultural, reiteró la importancia del plan de protección e hizo un llamado sobre el canal de Bocachica, las fortalezas de San Fernando y San José, a lo que añadió reparos sobre varias construcciones. Si queremos a Cartagena como Patrimonio de la Humanidad debemos estar a la altura de una ciudad emblema de la historia de América. ¡No más artificios!

*Cifras Dane y Camacol.