No es mamadera de gallo

Recientemente en una reunión social tuve el doloroso reconocimiento de que el humor cartagenero es fallido, o cuanto menos poco constructivo; cierta distancia me ha obligado a aceptar la falacia de lo que siempre me causó orgullo.

Nuestro humor está basado en el conocimiento íntimo de los que participan, porque la intimidad es fuente de la que se nutre: se trata de exponerla. Y claro, terminan saliendo las miserias y las impudicias, los amores fallidos, las desventuras, las imprudencias y las equivocaciones pueriles. El acoso es constante hasta el punto de hacer sentir al atacado como bien atendido, como heroicamente tenido en cuenta e incluido. Es en cierto modo reconfortante y es una forma efectiva de expiar lo que rasca persistentemente en nuestros silencios. Digamos que también es una forma de exaltar la cercanía: el que enuncia la miseria chistosa del otro -sin que se lo recriminen- compite por ser el mejor amigo.

Pero esta charada está basada en ridiculizar lo que a alguien le ha pasado, no lo que alguien es. Por eso, cuando en una reunión una persona salta a un nivel más abstracto, digamos: burlarse de una postura, entonces resulta disonante. Ni mencionemos una posición política o hacer caricatura de un líder: eso acaba una reunión. Cuando pasas ya a burlarte de ti mismo, bueno, es el desconcierto total. Y no tendría nada de malo en sí mismo -este humor logra su función en la tribu- y los amigos terminan siendo más cercanos, pero una sociedad que no es capaz de abstraerse para reír tampoco es capaz de admirar lo abstracto, y termina venerando lo concreto, lo que se mide y lo que se cuenta, casi que a cualquier costa.

La risa nace de la subversión de las reglas sociales, del hecho de que, cuando sentimos algo afín, algo que nos descubre -y que normalmente no podríamos señalar por compostura-, nos reconocemos por un instante, y nos arroba la complicidad. Entonces nos exaltamos de alivio al saber que seguimos acá, lejanos y a salvo de este/ese disparate.

Mientras más abstracto, mientras más ajeno es algo que nos hace reír, más necesario es el esfuerzo curioso de pensar en la situación del otro y lo que podemos tener en común; es un ejercicio que ayuda luego a la compasión, cuando sea necesaria. El buen humor también nos puede hacer pensar en la bondad, y cuestiona: ¿por qué nos reímos? ¿Somos crueles? ¿Somos justos?

Nada de esto puede nacer de la ramplonería de acoquinar a un amigo.

A mí me gusta la sátira a los poderosos, porque me los imagino imaginándose ridículos y me los figuro incómodos mientras oyen el cuento. Me contorsiono con la caricatura de la izquierda políticamente correcta (woke), porque se lo merecen. Pero nada me queda rondando tanto como la burla a las hipocresías colectivas: quizás me hacen saber que no puedo eludir la evolución.