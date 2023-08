No es percepción

Creo que en estos momentos nadie sensato se atreve a afirmar que la inseguridad es un problema de percepción, de exageración de algunos periodistas enemigos del actual gobierno local, o una consecuencia de lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Tampoco es de esperar que se afirme que es la consecuencia de la ampliación que hacen las redes sociales de hechos que siempre han ocurrido y que lo que sucede es que hoy se difunden rápida y ampliamente. Habrá incluso algunos que piensan que lo que está ocurriendo son simples retaliaciones entre delincuentes por el control de mercado o de rutas del narcotráfico, y que como es entre ellos que se están matando, pues que sigan mientras no se metan con nosotros.

Estimamos que es válida la afirmación de que lo observado es sencillamente la punta del iceberg, pues debajo de este se encuentran unos grupos, conglomerados o asociaciones que en forma creciente deciden resolver sus diferencias por distintos métodos violentos.

La información de las muertes violentas separa las cifras de los fallecidos por sicariato. Pensamos que ello se debe a la necesidad de darle un tratamiento especial a este tipo de delitos, para que las autoridades se dediquen a profundizar sobre las características de este fenómeno, pero hasta la fecha no conocemos de informes, o por lo menos hipótesis sobre esto. ¿En los asesinatos por sicariato hay algún patrón o características comunes de las personas asesinadas?, ¿se conocen las características de estos por edad, sexo, color o raza, ocupación, residencia, formación escolar, círculo de amigos, empleos u otros aspectos? No, sólo lo que se expresa en muchos casos es que alguno de esos muertos tenía sindicaciones, que había sido judicializado o que hacía unas semanas o meses había salido de una cárcel.

¿Este tipo de anuncios no estará propiciando la sensación de que esas personas fueron, como dijo alguna vez alguien, “buenos muertos”?, ¿no se está llevando a la ciudadanía a aceptar que no se investigue o se atienda con todo rigor los asesinatos por sicarios?, ¿en el fondo no se está estimulando la idea de que el sicariato es una forma de limpieza social?

Tiene que existir algo más allá de lo que dicen los informes de las autoridades o de lo que reportan las entidades que tienen las competencias para manejar este fenómeno. Mientras más se demoren en precisarlo, van a tomar fuerza ideas que en el fondo tienden a tolerar o soslayar estos asesinatos.

Pero más grave es la facilidad con la cual se va dejando de lado el problema de fondo: una sociedad cada vez más intolerante, agresiva, discriminatoria y excluyente, cada vez más insolidaria y dispuesta a resolver las diferencias por métodos violentos, a cobrar cualquier deuda contratando a terceros que no tienen ningún escrúpulo en la forma de cobrar, y que van haciendo de estos métodos su fuente de subsistencia con altos ingresos. Creo que como sociedad merecemos información real y precisa.

*Sociólogo.