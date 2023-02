No es una aventura

Este año nuevamente empieza a moverse la cosa política y se siente el ambiente pesado por todo lo que pueda suceder por motivo de las elecciones de octubre 2023 para gobernadores y alcaldes, desde ya por supuesto aparece la miscelánea de oferentes de palabras en sus discursos poco triviales, bien fundamentados y de una estructura muy visionaria, van con toda por el ahora sí, yo soy, aquí está el cambio. Una cosa es que desde muy pequeños se tenga la tendencia o inclinación hacia X o Y profesión y otra muy diferente creer que porque tengo un millón de amigos puedo cantar más fuerte como bien lo interpreta Roberto Carlos. “Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo”, dijo D. Carnegie. A todos, creo, sin excepción nos gustan las aventuras, vivirlas y verlas, por ejemplo la del famoso Tío Rico o McPato, donde nos deleitamos con todo lo que sucede en las tramas y nos reímos y reflexionamos al respecto, y más adelante nos queda solo eso, un momento de distracción y quizá de acopio de unos cuantos tips para lograr hacer la gran fortuna pues razonablemente a todas las personas les gustaría tener la oportunidad de producir $$$ para no estar siempre en la mala y comiendo cable como reza el argot popular. Por eso mi reflexión va más allá de un simple proyectar un reto y aventurarnos a que las cosas van a cambiar con la arandela de palabras, recamadas con canutillo y de brillos tornasolados. El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el Palacio de Buckingham. Una de esas máximas decía: “Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos”. Eso es la adulación: elogio barato. Marchar hacia el camino de gobernar requiere de un excelente trabajo que perdure en el tiempo y sea sostenible y así puede recibirse con aprecio y el reconocimiento que merece por todas las personas que necesitan apoyar la causa en beneficio personal, de la comunidad y la misma ciudad como tal. En reiteradas ocasiones se pone en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez y ese tratamiento lo venimos experimentando en reiteradas elecciones. No tengo nada en contra de nadie ni me incumbe la necesidad masiva de lanzarse para aspirar cargos de gobierno, cada persona es libre de tener sus ambiciones y alcanzar las metas trazadas, sin embargo, mi preocupación y la de la gran mayoría es no saber a qué atenernos al momento de elegir, porque aventurarse con la aventura de otro sin saber a ciencia cierta si la ruta a seguir la cumplirá a cabalidad es un verdadero riesgo que hemos venido asumiendo hace más 5 décadas. En este desafío los que se postulan no deberían decir “les voy a demostrar tal y tal cosa”, si van a demostrar cualquier cosa, simplemente ejecuten lo prometido. Si se equivocan, enmiende el error, examinando los hechos y cumpliendo con sus funciones.

*Escritora.