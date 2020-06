No hay excusa

En el pasado, me mantuve al margen acerca del movimiento Black Lives Matter. No porque quiera, solo porque siento que este problema es mucho más grande de lo que otros piensan.

He visto a muchos montar historias de Instagram, mensajes que difunden lo que está sucediendo, ayudando de alguna manera. Adicionalmente, el 2 de junio de 2020, hubo publicaciones masivas de un cuadrado negro, o algo por el estilo, como protesta silenciosa en apoyo al movimiento. Yo también lo hice. Sin embargo, después de haber publicado las historias y el cuadrado negro, me sentí igual. Es más, me sentí aún más impotente. Lo que me enfureció. No solo porque no pudiera hacer algo al respecto, sino porque si yo me siento impotente, ¿cómo se sienten los que se ven directamente afectados? ¿Cómo se sienten las familias de las víctimas? ¿Cómo se siente la familia de George Floyd? Me imagino que un sentimiento de desesperanza. No puedo estar segura, pero estoy asumiendo porque el sistema les falló.

El sistema no logró hacer justicia. Incluso después de que Floyd suplicara por oxígeno repetitivamente, de manera urgente, el oficial de policía ignoró sus súplicas y lo dejó morir bajo sus rodillas.

Puede ser un pequeño grano de arena, publicar historias y educar a otros, pero no debe detenerse allí. Debería comenzar una conversación que está muy atrasada, debe hacerse para que las personas se den cuenta de que el racismo es un problema sistemático que todavía está presente.

La brutalidad policial no es nueva en los Estados Unidos, es un problema profundamente arraigado en un trasfondo sistemático de racismo. George Floyd no es la primera víctima, y lamentablemente no será la última. La gente está cansada del racismo, los negros en Estados Unidos están cansados del racismo, de ser discriminados por el color de su piel. Es un problema que ha estado presente durante años e ignorarlo no está bien.

Como dijo una vez Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”. El hecho de que no te afecte directamente no significa que debas permanecer en silencio mientras afecta a otra persona. Hay muchas formas en las cuales podemos ayudar. Firmando peticiones, enviando mensajes de texto o llamando al fiscal del distrito y al alcalde de Minneapolis, y si pueden donar, donen. Lo más importante es abrir la conversación. Cambiar nuestra mentalidad, reconocer nuestro privilegio y usarlo para el bien, educándonos a nosotros mismos y a los demás. Ya no tenemos excusa.

Los invito a mantenerse informados. En el siguiente enlace estarán las diferentes formas en las que pueden ayudar: https://blacklivesmatters.carrd.co/