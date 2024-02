No lo dejan gobernar

La excusa preferida de la izquierda de que no los dejan gobernar es como la de niños de colegio que actúan mal y dicen que el problema es que le caen mal al profesor. Esta respuesta se da ante sus embarradas y la suspensión del ministro Leyva como resultado de dejar a los colombianos sin pasaportes y meter al país en una demanda millonaria de más de 100 mil millones de pesos por no respetar las reglas de la contratación pública, es absurda. Realmente lo que queremos los colombianos es que gobierne y lo haga bien. Necesitamos un presidente que de verdad respete las leyes y nos dé seguridad

Petro lleva un año más algunos meses en el poder y en ese tiempo él y su equipo han perdido un millón de vacunas COVID por valor de 70 mil millones de pesos, se perdieron los Juegos Panamericanos, dejó sin minería al departamento de Antioquia, a Bogotá sin la ampliación de la Autopista Norte, viven matando líderes, los pacientes de enfermedades huérfanas están sin medicamentos, no han nombrado director en firme en INVIMA, ni en la Unidad de Gestión de Riesgo, ni en la Superintendencia de Industria y Comercio, varios países no tienen embajadores. La salud se deteriora y el fenómeno de El Niño nos golpea.

Cuando el presidente ha gobernado nos ha subido los impuestos, la gasolina, los servicios públicos, cambia constantemente el gabinete; pagan la nómina del Estado doblemente y él y su pareja hacen turismo global con la intención de “expandir el virus de la vida por las estrellas del Universo”.

La protección del medioambiente la hace viajando y echando discursos internacionales al tiempo que nuestros bosques se incendian y su gobierno reduce el del 25% de los recursos destinados a los bomberos en el Presupuesto General de la Nación 2024. Tampoco hicieron mantenimiento al avión ‘Hércules’ de la Fuerza Aeroespacial, especializado en la atención de este tipo de emergencias. El Ministerio de Defensa tiene el 41% de las aeronaves fuera de servicio por falta de repuestos o no invertir plata en ellos, pese a que la tienen y deben atender urgencias como estas y las de orden público.

En medio de la emergencia que enfrentan varias zonas del país por cuenta de la intensificación del fenómeno de El Niño, Petro solo se digna a decir que lo había advertido. Lo que nos hace preguntar: Si sabía... ¿por qué no hizo nada? El país no se gobierna con discursos ni pidiendo más plata que no invierten bien. De los 2 billones asignados al Fondo Nacional de Riesgo solo se movieron $596.000 millones en 2023.

No necesitamos más palabras como medio de gobernar mientras la ejecución es cero. Los funcionarios se desmienten y van divagando (como dice el ministro Bonilla). El presidente no se presenta ni da cara en ningún puesto unificado donde los mandatarios regionales coordinan soluciones a los problemas.