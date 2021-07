¿No más James?

El balance de lo hecho por la Selección Colombia en la Copa América fue positivo. Muchos esperaban que se trajera el trofeo de campeón, pero hay que poner los pies sobre la tierra, o en este caso sobre el terreno de juego, para entender que el técnico Reinaldo Rueda agarró un equipo prácticamente nuevo, con una nómina que no tenía una titular clara.

Más allá de conseguir el “modesto” tercer lugar, se logró consolidar un grupo, se descubrieron talentos con gran proyección, y se prenden algunas alertas en la delantera, pero sobre todo, quedó claro que hay que buscar rápidamente laterales izquierdos que no solo defiendan, sino que ayuden en la ofensiva.

Para destacar, de atrás hacia adelante: la experiencia y liderazgo de David Ospina, quien solo se vio comprometido en el gol polémico contra Brasil. El portero mostró toda su casta al atajar los penales decisivos contra Uruguay. La pareja de centrales: Mina y Sánchez son intermitentes, pero cuando el equipo está concentrado y todos se sacrifican, el trabajo se les hace más fácil. Lo de Tesillo: quedó claro que no es su posición natural, se le abona el esfuerzo; el recambio, que es Fabra, se vio pesado y fuera de ritmo en lo poco que mostró. Por derecha, Daniel Muñoz cumplió con la tarea.

En la línea de volantes de contención merece un capítulo aparte el cartagenero Wílmar Barrios: por lo visto, creería uno que recupera hasta el tiempo que ha perdido Cartagena para materializar los proyectos pendientes.

Más adelante fue importante el empuje y la calidad de Cuadrado, su cambio de ritmo por derecha sigue siendo necesario para que el equipo genere oportunidades de gol. ¿Y por izquierda? La revelación, el guajiro Luis Díaz, quien con sus gambetas y goles se convirtió en nuestra gran figura. Lamentablemente Cardona no pudo mostrar todo su talento porque, como Fabra, debe trabajar su estado físico. Más arriba nos quedamos esperando los goles de Zapata y de Muriel, a quienes también les faltó ese socio que les metiera el pase que están acostumbrados a recibir en el Atalanta. Borré y Borja demostraron que tienen mucho potencial.

Se evidenció la falta de juego colectivo, esa pausa, ese pase final que deja a los delanteros con posibilidades de definir, nos faltó un 10 para un fútbol más vistoso. Claro que hizo falta James, la pregunta ahora es, ¿va a regresar? Mientras varios jugadores como Falcao, Roger Martínez, entre otros, alentaban a la Selección por sus redes sociales, él no decía ni mu. No es un secreto que hay un resentimiento porque Rueda no lo llevó, quejarse en público le hizo más daño. Por lo tanto, debe no solo recuperarse físicamente, también que madure para poder entrar al equipo. Rueda, si no es James, puede ser Carrascal.

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz