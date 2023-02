No pasará nada

No quiero ser ave del mal agüero, pero mi experiencia me dice que la revisión de los avalúos en Cartagena quedará en nada. Pasará el tiempo y nos veremos abocados a amenazas y demandas como ocurrió en el pasado con el tema del alcantarillado y la valorización que nos cobraron. Si hacemos un escrutinio a las circunstancias, podemos concluir que nos encontramos huérfanos y enredados en la típica actitud cartagenera en las que nos quejamos y no procedemos. Pese a que el reclamo solo requiere solicitar el examen de la apreciación catastral y es muy fácil acercarse presencialmente a la sede ubicada en el barrio Manga o a la Secretaría de Hacienda, menos de 100 predios han exigido ser revisados a la fecha en que escribo esta columna.

Si bien se ha realizado una movilización física, se demanda llenar las oficinas de requerimientos sustentados. De lo contrario, debemos atenernos a la actitud cómoda de la Alcaldía donde nos mandan a pagar con la promesa de que nos devolverán el dinero si hay reajuste. Si alguien ha tenido que hacer un reclamo alguna vez, sabe que Hacienda no devuelve un peso y el camino es tortuoso. Por otro lado, quienes elaboraron el catastro se sientan es su posición de que fue minucioso el trabajo que se hizo para hacer la actualización y que en Cartagena no se hacía hace 8 años. Argumentan que el incremento de los avalúos no está regulado por la norma y que el máximo que por Ley está permitido del avalúo catastral es el valor comercial.

Sin embargo, no conocemos las bases para esa actualización. Arguyen que los cambios externos del predio pueden generar aumento en la tarifa y dan de ejemplo la pavimentación de calles, la construcción de parques o complejos deportivos para justificar que los valores crezcan. Esto no es aplicable a Cartagena ya que nuestras calles están rotas, los parques los mantienen las comunidades, no tenemos semáforos, ni aceras y la seguridad es un desastre. De ser así, el valor catastral de los cartageneros debía decrecer.

Todo esto suena a justificación y cierra las puertas a un análisis o probabilidad de reducir los precios. Pese a que la Procuradora anunció una intervención a la Secretaría de Hacienda, solo tenemos 3 meses para resolver. La jefa del Ministerio Público indicó que, hasta ahora, no se ha definido si es pertinente o no abrir una investigación y contra quién, pues podrían ser funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de GO Catastral como operador del catastro. Una investigación no soluciona el problema y puede tomar todo el tiempo del mundo.

En aras de ser solidarios con el contribuyente, la Alcaldía debía solicitar al Concejo autorización para aumentar los plazos de los descuentos y sentarse con quienes hicieron los avalúos para aclarar dudas y dosificar las actualizaciones un par de años.